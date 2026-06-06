Солнечная система могла потерять две планеты: новое открытие озадачило ученых

Солнечная система / © pixabay.com

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В ранней Солнечной системе могло существовать не восемь, а десять планет. Такого вывода придерживаются сторонники модели Ниццы, которая предполагает, что два ледяных гиганта были выброшены за пределы системы миллиарды лет назад. Однако новое исследование поставило под сомнение эту гипотезу, обнаружив несоответствия между теоретическими расчетами и современным состоянием спутников Урана.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Ученые проверили так называемую модель Ниццы — теорию, которая описывает бурный период в истории Солнечной системы. Она предполагает, что миллиарды лет назад планеты-гиганты находились в других положениях и постепенно меняли свои орбиты. В современных версиях этой модели также рассматривается возможность того, что в Солнечной системе когда-то существовали один или даже два дополнительных ледяных гиганта, которые впоследствии были выброшены за ее пределы.

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Согласно этой гипотезе, внешняя часть Солнечной системы пережила период масштабной нестабильности. Гравитационные взаимодействия между планетами могли менять их траектории и влиять на окружающие тела. Именно эти процессы, по мнению сторонников модели, помогают объяснить современное расположение планет, особенности так называемой Поздней тяжелой бомбардировки и большое количество троянских астероидов возле Юпитера.

Чтобы проверить, насколько такая картина согласуется с другими особенностями Солнечной системы, команда астрофизика Мэтью Клемента из Университета Джонса Хопкинса провела серию компьютерных симуляций. Исследователи смоделировали сценарии с одним и двумя дополнительными ледяными гигантами и проследили, как возможные планетарные сближения влияли бы на спутники Юпитера и Урана.

Результаты показали, что в большинстве случаев спутники Урана испытывали сильные орбитальные возмущения. В симуляциях это нередко приводило к столкновениям между спутниками, их выбрасыванию с орбит или существенному изменению расположения. В то же время спутники Юпитера оказались значительно более устойчивыми к таким событиям.

По словам авторов работы, найти сценарий, в котором системы спутников обеих планет остаются почти нетронутыми, оказалось очень сложно. Только один из вариантов развития событий стабильно позволял сохранить современную структуру спутников Юпитера и Урана.

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По мнению исследователей, это может свидетельствовать о нескольких возможных вариантах развития событий. Один из них заключается в том, что Солнечная система прошла крайне маловероятный путь эволюции, во время которого Уран избежал наиболее разрушительных последствий гравитационных столкновений. Другой вариант предполагает, что спутниковая система Урана могла формироваться или перестраиваться уже после этого периода нестабильности.

Также авторы не исключают, что современная версия модели Ниццы является неполной. Они отмечают, что ни одна из имеющихся моделей пока не способна идеально воспроизвести все особенности Солнечной системы, которая формировалась более 4 миллиардов лет назад.

Ученые считают, что новые результаты должны стать толчком для дальнейших исследований.

Напомним, ранее ученые смоделировали один из возможных сценариев конца Вселенной. Гипотеза предполагает, что наша Вселенная сейчас находится в метастабильном (условно стабильном) состоянии, которое может внезапно разрушиться.

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