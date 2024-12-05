Солнечная система может принять новую планету: детали исследования

Несмотря на то, что единственными объектами из межзвездного пространства, посетившими Солнечную систему, являются астероид Оумуамуа и комета 2I/Борисова, ученые не исключают возможность, что в будущем Солнечная система может принять новую планету.

Об этом сообщило издание ScienceAlert.

Это может произойти благодаря гравитации Солнца, способной захватить блуждающие планеты. Что произойдет с другими планетами, пока неясно, поскольку все зависит от массы объекта и его конечной орбиты. Возможно, появление новой планеты приведет к орбитальному хаосу, что кардинально изменит жизнь на Земле.

Фазовое пространство – это математическое описание состояния динамической системы, в частности, Солнечной системы, включающей все возможные орбитальные конфигурации. Это пространство содержит точки захвата, где блуждающие планеты могут оставаться под гравитационным влиянием Солнца.

Фазовое пространство Солнечной системы включает в себя два вида точек захвата: слабые и постоянные. Слабые точки обеспечивают временный захват на нестабильных орбитах, тогда как постоянные точки позволяют объектам оставаться на стабильных орбитах в течение длительного времени. Изучение этих точек помогает понять, как блуждающие планеты могут попадать в нашу систему.

Некоторые планеты, формирующиеся вокруг других звезд, могут вследствие гравитационных взаимодействий выйти из своих родных систем и стать блуждающими. Ученые обнаружили, что в радиусе 20 световых лет от Земли находится 131 звезда. Некоторые из них имеют планеты, хотя есть звезды, планеты которых еще не были обнаружены. Эти звезды вместе со своими планетами иногда приближаются к Солнцу, и есть вероятность, что некоторые планеты могут покинуть свои звездные системы.

Фазовое пространство Солнечной системы имеет отверстия, позволяющие блуждающим планетам попасть в постоянный слабый захват. Они находятся в сфере Гилла Солнца, где его гравитация является основной силой, способной захватывать спутников. Они расположены почти на расстоянии 4 световых лет от Солнца по направлению к галактическому центру.

Блуждающие планеты могут оставаться в Солнечной системе без столкновений с Солнцем, хотя могут влиять на орбиты других планет.

Напомним, астрономы обнаружили редкую группу из пяти карликовых галактик, находящихся во взаимодействии друг с другом на расстоянии около 117 миллионов световых лет от Земли.

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