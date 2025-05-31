Не только Солнце угрожает Земле: другие звезды могут уничтожить нас раньше, чем мы думали

Солнечная система / © pixabay.com

Реклама

Через примерно 5 миллиардов лет в ядре Солнца иссякнет водород, и оно начнет синтезировать гелий. В результате наша звезда расширится и превратится в красного гиганта. Такой процесс почти гарантированно уничтожит Меркурий, Венеру, а, возможно, и Землю. Однако новая научная работа добавляет еще одну угрозу, о которой раньше говорили реже: влияние других звезд на стабильность Солнечной системы.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Согласно вычислениям, за следующие 5 миллиардов лет Солнечная система пройдет вблизи других звезд примерно 19 раз на каждый миллион лет, с приближением до 1 парсека (примерно 3,26 световых лет). Это немного ближе, чем сегодняшняя ближайшая звезда — Проксима Центавра. И хотя, кажется, что это большое расстояние, даже такое приближение может вызвать серьезные возмущения в орбитах планет.

Реклама

В новой симуляции ученые учли гравитационные эффекты таких прохождений. Результаты показали, что в 2% смоделированных сценариев одна или несколько планет покидают Солнечную систему — либо выбрасываются в межзвездное пространство, либо сталкиваются с другими планетами.

Меркурий оказался наиболее уязвимым: из-за близости к Солнцу и малой массы он в 50-80% вариантов становится нестабильным. Плутон имеет 5% вероятность быть возмущенным из-за изменения орбиты Нептуна. Земля, хоть и расположена дальше от Солнца, имеет 0,2% шансов быть выброшенной или столкнуться с другим миром, а Марс — 0,3%. Важно, что большинство нестабильных сценариев реализуются уже в первые миллиарды лет симуляции, задолго до того, как Солнце станет красным гигантом.

Это свидетельствует о том, что даже без вмешательства внутренних процессов в Солнце, влияние других звезд может быть ключевым фактором в будущем разрушении планетной системы.

Сейчас ни одна звезда не приближается к нам на критическое расстояние в ближайшем будущем. Но результаты моделирования заставляют ученых активнее изучать межзвездные траектории и потенциальные угрозы, которые могут нас ждать через миллиарды лет.

Реклама

Напомним, ученые объяснили, что у нас общего с ДНК бананов.