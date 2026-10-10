Солнечная система распадется после смерти Солнца: ученые сказали, что будет с Землей

Солнечная система сохраняет нынешнюю конфигурацию миллиарды лет / © zdrav.at.ua

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Новые научные расчеты показывают, что Солнечная система может потерять стабильность и распастись примерно через 1 миллиард лет после того, как Солнце превратится в белого карлика, что в миллиарды раз быстрее предыдущих прогнозов

Об этом говорится в новом исследовании ученых, пишет Иopscience.

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Ранее устойчивость орбит гигантских планет оценивали примерно в квинтиллион лет, что несравнимо больше нынешнего возраста Вселенной.

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Ученые из Калифорнийского технологического института (Caltech) изучали, как медленное затухание Солнца повлияет на внешние планеты, в частности Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Многие исследователи, в том числе Исаак Ньютон, ранее считали, что Солнце будет постепенно и плавно терять массу по мере своей смерти, сначала превращаясь в красный гигант, а затем — в белый карлик.

Первыми будут уничтожены Земля, Венера и Меркурий: их поглотит Солнце, которое расширится до размеров красного гиганта. Марс будет единственной планетой, которая избежит поглощения.

Предыдущие работы показывали, что внешние планеты переживут этот этап: по мере потери массы солнцем их орбиты должны были расшириться примерно вдвое.

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Новые результаты отрицают эту картину. Согласно расчетам, внешние планеты будут выведены из устойчивого состояния примерно через миллиард лет после того, как Солнце станет белым карликом, то есть через многие миллиарды лет. Ученые считают, что когда Солнце превратится в белого карлика, оно быстро охладится и уменьшится до половины нынешнего размера, но этот процесс, как выяснилось, совсем не будет таким плавным.

Ранее ученые выяснили, что влияние Луны и Солнца на Землю может быть связано с возникновением так называемых «медленных землетрясений» — сейсмических событий, в ходе которых энергия высвобождается гораздо медленнее, чем во время обычных землетрясений. Новое моделирование показало, что даже слабые приливные нагрузки могут запускать движения вдоль тектонических разломов при определенных условиях.

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