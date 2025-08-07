Солнечная система столкнулась с загадочным межзвездным объектом: последствия ощущала Земля

Солнечная система

Пока Земля вращается вокруг Солнца, а Луна – вокруг Земли, вся Солнечная система медленно движется в пределах Млечного Пути, пересекая разные слои космоса. Новое исследование показывает: несколько миллионов лет назад наша планетная система могла пройти сквозь чрезвычайно плотное межзвездное облако, сжавшее защитную гелиосферу — вероятно, это повлияло на климат Земли.

Об этом пишет IFL Science.

Ученые считают, что эта встреча с холодным газовым облаком могла снизить эффективность солнечного ветра — потока заряженных частиц, который формирует гелиосферу, то есть "пузырь", защищающий Солнечную систему от межзвездной среды. При пересечении плотные частицы могли проникнуть во внутреннюю часть системы и достичь Земли, изменяя ее атмосферу и вызывая климатические колебания.

Что такое гелиосфера и как она защищает Землю

Гелиосфера – это защитный барьер, сформированный солнечным ветром, который растягивается на расстояние, втрое превышающее орбиту Плутона. Она сдерживает влияние частиц и радиации из межзвездного пространства.

В настоящее время мы находимся внутри так называемого "местного пузыря" - области шириной примерно 1000 световых лет с очень низкой плотностью - всего 0,001 частицы на кубический сантиметр. Но несколько миллионов лет назад Солнечная система могла пересечь гораздо более плотную область — Локальное Линкс Облако, где плотность частиц превышала 1000 см3.

Потенциальные последствия пересечения плотного облака

Исследователи обнаружили, что такое взаимодействие с межзвездной материей могло изменить химический состав атмосферы Земли, вызвать истощение озонового слоя на высоте 50-100 км и спровоцировать глобальное охлаждение. По словам авторов, подобные изменения могли продолжаться сотни тысяч или даже миллионы лет.

Эти выводы подкрепляются геологическими находками: в морских отложениях, антарктическом снегу, ледяных кернах и образцах с Луны были обнаружены следы изотопов железа-60 и плутония-244 – они могли попасть на Землю именно во время этого пересечения. Их появление не объясняется близким сверхновым, ведь такое событие уничтожило бы гелиосферу вовсе или не оставило бы достаточных следов.

Может ли это повториться?

Ученые считают, что подобное сжатие гелиосферы может повториться: в течение следующего миллиона лет Солнечная система снова может столкнуться с плотным облаком. Это один из потенциальных факторов изменений климата в далеком будущем.

Космический физик из Бостонского университета Мерав Офер, один из авторов исследования, отмечает: это первое количественное подтверждение того, что подобное межзвездное взаимодействие могло повлиять на климатические условия нашей планеты. Авторы также указывают, что изменения климата, вызванные подобными столкновениями, могли быть одним из факторов эволюции человечества – адаптация к новым условиям могла послужить толчком к появлению вида Homo sapiens.

Впрочем, научная команда признает: чтобы сделать окончательные выводы нужно провести детальные симуляции по современным атмосферным моделям. Но уже сейчас понятно: движение Солнца через Галактику не только астрономическое явление — оно может иметь ощутимые последствия для жизни на Земле.