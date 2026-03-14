Солнечная супербуря накрыла Марс: аппараты ЕКА зафиксировали рекордную реакцию атмосферы

В мае 2024 года одна из самых сильных солнечных бурь за последние два десятилетия ударила не только по Земле, но и по Марсу. Событие зафиксировали орбитальные аппараты Европейского космического агентства — Mars Express и ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), которые смогли детально исследовать влияние шторма на атмосферу Красной планеты.

Об этом сообщило издание Universe Today.

Именно эта буря вызвала необычное явление на Земле — полярные сияния были видны далеко за пределами полярных регионов, вплоть до Мексики. Поток заряженных частиц также достиг Марса. По данным аппаратов ЕКА, за 64 часа планета получила дозу радиации, эквивалентную примерно 200 дням обычного облучения.

Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Communications. Международная команда ученых применила специальную методику радиопокрытия, когда один аппарат передает радиосигнал другому во время захода за марсианский горизонт. Сигнал проходит сквозь атмосферу планеты и меняется в зависимости от ее структуры, что позволяет ученым определять характеристики различных слоев.

Во время бури исследователи зафиксировали резкий рост количества электронов в верхних слоях атмосферы Марса. На высоте около 110 км концентрация электронов увеличилась на 45%, а на высоте 130 км — на 278%, что стало рекордным показателем для этих участков атмосферы.

По словам ведущего автора исследования Джейкоба Парротта из ЕКА, реакция атмосферы была чрезвычайно сильной — верхние слои буквально «затопило» электронами. Солнечная буря даже вызвала временные компьютерные сбои на борту обоих орбитальных аппаратов. Впрочем, системы защиты быстро исправили ошибки, и аппараты продолжили работу.

Супербурю вызвало активное солнечное пятно AR3664, которое вызвало мощную вспышку класса X2.9 и корональный выброс массы. Частицы от этого события достигли как Земли, так и Марса.

В отличие от Красной планеты, Земля имеет мощную магнитосферу, которая отклоняет значительную часть солнечных частиц или направляет их к полюсам, где они образуют полярные сияния. Марс такой защиты не имеет, поэтому его атмосфера реагирует на космическую погоду значительно сильнее.

Исследователи отмечают, что подобные наблюдения помогают лучше понять, как солнечные бури влияют на планеты. Это важно для прогнозирования космической погоды, ведь мощные солнечные вспышки могут представлять угрозу для космических аппаратов, спутников, а также будущих миссий с астронавтами.

