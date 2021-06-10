Солнечное затмение 10 июня: когда и где можно увидеть уникальное явление

Над Украиной Солнце будет закрыто на 12%.

В четверг, 10 июня, жители по меньшей мере 60 стран мира будут наблюдать солнечное затмение. Оно будет кольцеобразным.

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Стоит отметить, что в Киеве при ясной погоде затмение можно будет увидеть, начиная с 13:26, и до 15:03. Максимальной фазы оно достигнет в 14:15.

Наблюдать затмение смогут в следующих странах:

Канада — можно будет увидеть максимальную фазу;

Гренландия — максимальная фаза;

Россия;

США;

Северная Америка — частичная фаза затмения;

практически все страны Европы — частичное затмение;

Азия — частичное затмение.

Где частичное затмение можно будет увидеть в Украине:

почти во всех регионах, кроме Крыма, части Херсонской, Одесской и Николаевской областей.

Так как затмение будет кольцеобразным, Месяц окажется слишком маленьким, чтобы полностью закрыть собой Солнце. Поэтому мы сможем видеть ореол вокруг двух объектов. Это явление назвали "огненным кольцом". Следующее такое затмение произойдет 21 июня 2039 года.

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