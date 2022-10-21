Солнечное затмение в октябре 2022 года: увидят ли его жители Украины

Солнечное затмение, которое состоится на следующей неделе, а именно во вторник, 25 октября, будет частичным. То есть Солнце не полностью перекроет Луну. Это будет уже второе частичное солнечное затмение в этом году и украинцы смогут его увидеть.

Об этом пишет Forbes.

Если в Западной Европе будет видно, как Луна закроет солнце на 15-30%, то в Украине можно будет наблюдать за 50-60% перекрытием Солнца нашим спутником. Наблюдать за этим событием можно будет примерно с 9 утра до 12 часов дня.

Специалисты говорят, что следующее затмение произойдет 20 апреля 2023 года. Лучше всего оно будет видно жителям Австралии, Индонезии и островов в Тихом океане.

Непосредственно, без защитных средств, наблюдать за солнечным затмением нельзя. Для этого нужно использовать специальные очки или телескоп или бинокль. Иначе можно ослепнуть из-за сильного потока излучения.

Ранее ученые сообщили, что небольшое пятно на Солнце за два дня увеличилось в 10 раз и сейчас имеет размер, сопоставимый с размером Земли.

Как влияет солнечное затмение на здоровье человека

Читайте также: