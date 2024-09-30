Солнечное затмение в октябре: увидят ли украинцы уникальное явление

В среду, 2 октября, жители Земли смогут наблюдать солнечное затмение. Полное затмение смогут наблюдать жители острова Пасхи, Чили и Аргентины.

Об этом сообщает BBC Sky at night magazine.

В Южной Америке и на большей части Антарктиды затемнение будет частичным. В Европе и в Украине, в частности, затмения видно не будет.

Для тех, кто не сможет увидеть затемнение напрямую, будут доступны прямые трансляции. К примеру, одну из них будет вести ресурс Timeanddate на своем канале на YouTube.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна проходит перед Солнцем, и ее видимый размер на небе недостаточен для того, чтобы полностью закрыть диск звезды.

2 октября Луна закроет примерно 93% диска Солнца. "Огненное кольцо" будет видно в течение семи минут 25 секунд. Следить за таким затемнением можно только в специальных очках или через специальные телескопы.

Такого пропустить никто не хотел! Кадры массовых событий из-за уникального солнечного затмения!

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