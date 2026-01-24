Солнечное затмение века: кто увидит рекордные более шести минут темноты

Солнечное затмение / © Unsplash

Полное солнечное затмение, которое уже окрестили одним из самых впечатляющих в XXI веке, 2 августа 2027 года пройдет через Европу, Северную Африку и Ближний Восток. В ряде регионов Луна закроет Солнце более чем на шесть минут — это рекордно долгий период темноты, который не повторится как минимум до 2114 года.

Об этом сообщило издание econews.

Астрономы оценивают, что около 89 миллионов человек окажутся на пути полной тени — от испанского побережья до Африканского Рога. В это время температура снизится, появятся звезды, планеты и засияет корона Солнца.

Продолжительность полной фазы возрастет из-за редкого совпадения нескольких условий. Луна приблизится к перигею и будет выглядеть больше, тогда как Земля будет находиться недалеко от афелия — поэтому Солнце будет казаться немного меньше. К тому же тень Луны проляжет по тропическим широтам, где она движется медленнее. Максимальная продолжительность — 6 минут 23 секунды — ожидается возле Луксора в Египте.

Маршрут затмения протянется от Атлантики через южную Испанию, Марокко, Алжир, Тунис, Ливию и Египет, а далее — Саудовскую Аравию, Йемен и Сомали, после чего тень пойдет над Индийским океаном. Полную темноту увидят жители городов Кадис, Малага, Танжер, Бенгази, Луксор, Джидда и Сана — если не помешают облака.

Подобные астрономические явления становятся естественным «экспериментом»: среди дня резко меняется свет и температура. Во время затмения 2024 года в США фиксировали несколькоградусное похолодание и заметные изменения во влажности. Исследователи также зафиксировали изменение поведения животных — более половины видов птиц переставали петь в темноте и начинали «утренний хор» после возвращения света.

В 2027 году подобные эффекты ожидают в регионах от Испании до Саудовской Аравии. Экологи и биологи смогут оценить реакцию дикой природы, а специалисты по энергетике — протестировать, как энергосети выдерживают резкое падение и подъем солнечной генерации.

Наблюдателям рекомендуют использовать сертифицированные солнечные фильтры в течение всех частичных фаз затмения. Снимать их можно только там, где Солнце будет полностью закрыто Луной.

