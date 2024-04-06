Солнечное затмение влияет на психику людей: ученые объяснили, как

В каждом отдельном месте на Земле солнечное затмение бывает в среднем всего раз в 375 лет.

Миллионы людей в Северной Америке 8 апреля будут иметь шанс увидеть полное солнечное затмение.

Как именно такое явление влияет на человеческую психику, рассказывает BBC со ссылкой на ряд ученых.

Согласно последним исследованиям, полное солнечное затмение может оказать сильное влияние на психику человека, в частности вызвать чувство благоговения, смирения и единства с другими людьми.

"Люди могут стать более дружественными, поскольку начинают ощущать более тесные социальные связи с другими, со своим сообществом", – говорит Шон Голди, психолог из Университета Джона Гопкинса, исследовавший психологические последствия затмения 2017 года.

По словам Дачера Келтнера, психолога из Университета Беркли, солнечное затмение может успокоить "внутреннего самокритика" и поощрить человека "сотрудничать, открывать свой ум для чудес и видения глубинных закономерностей жизни".

В то же время, как отмечает Голди, последствия положительного влияния были относительно кратковременными – около 24 часов.

Напомним, большое солнечное затмение можно будет наблюдать в понедельник, 8 апреля 2024 года. Она начнется в 18:42 по киевскому времени и закончится в 23:52. Пик затемнения начнется в 20:18. В это время Луна окажется наиболее близко к нашей планете, а потому будет выглядеть огромной и затмит собой Солнце. Полное солнечное затмение будет видно в течение 4 минут.

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