Солнце

Вспышки на Солнце могут быть связаны с землетрясениями — к такому выводу пришли авторы нового исследования. Речь идет о гипотезе, что космическая погода способна влиять на стабильность разломов в земной коре через изменения в ионосфере.

Об этом сообщило издание Live Science.

Солнечные вспышки регулярно возмущают верхние слои атмосферы Земли и вызывают полярные сияния. Однако теперь исследователи предположили: когда потоки заряженных частиц достигают нашей планеты, они могут изменять распределение электронов в ионосфере — слое атмосферы, насыщенном заряженным газом. Это, по их модели, способно менять электростатические силы в земной коре.

В работе, опубликованной 3 февраля в International Journal of Plasma Environmental Science and Technology, ученые рассмотрели ионосферу и земную кору как элементы единой электрической системы — своеобразной «батареи с утечкой». Трещины в коре, заполненные сверхкритической жидкостью с большим количеством ионов, ведут себя как конденсаторы, накапливая электрическую энергию. Именно эти зоны — разломы — являются местами, где накапливается механическое напряжение и происходят землетрясения.

Модель показала: во время солнечной вспышки электроны в ионосфере могут смещаться к более низким высотам, формируя слой отрицательного заряда. Это якобы усиливает электростатическое давление в коре. Авторы исследования утверждают, что такие изменения могут быть сопоставимы с другими факторами, которые влияют на разломы, в частности гравитацией или приливными силами. В итоге это может «подтолкнуть» разлом к сдвигу.

Исследователи также предположили, что землетрясение на полуострове Ното в Японии в 2024 году совпало с периодом высокой солнечной активности, что может соответствовать их модели. Впрочем, проверить такую связь чрезвычайно сложно.

Во-первых, Геологическая служба США ранее подчеркивала: землетрясения не демонстрируют четкой зависимости от 11-летнего солнечного цикла. Во-вторых, и солнечные вспышки, и землетрясения случаются довольно часто, поэтому их временное совпадение не обязательно свидетельствует о причинно-следственной связи.

Однако «исследователи продолжают искать связь между космической погодой и тектоникой плит» и считают свою работу направлением для дальнейших проверок.

Напомним, NASA предупреждает, что через примерно пять миллиардов лет Земля претерпит катастрофические изменения из-за превращения Солнца в красного гиганта, что приведет к уничтожению планеты или ее разрыву под действием гравитационных сил.