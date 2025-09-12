Солнце / © Associated Press

Новое исследование британских ученых из Университета Сент-Эндрюс показало, что солнечные вспышки значительно экстремальнее, чем считалось ранее. Температура ионов в атмосфере Солнца во время таких явлений может достигать 60 миллионов градусов по Цельсию — это в шесть раз выше предыдущих оценок.

Об этом сообщило издание Space.com.

Солнечные вспышки — это гигантские взрывы в атмосфере нашей звезды, которые сопровождаются выбросами плазмы. Такие события способны влиять на работу спутников на орбите, нарушать радиосвязь и представлять угрозу для здоровья астронавтов. Именно поэтому понимание их природы является ключевым для прогнозирования космической погоды.

Как объясняют исследователи, ранее температура частиц во время вспышек оценивалась в пределах 10-40 млн °C. Новые данные свидетельствуют, что электроны нагреваются до 10-15 млн °C, тогда как ионы — до рекордных 60 млн °C. Из-за того что им нужны минуты, чтобы обменяться теплом, эта разница сохраняется достаточно долго, чтобы существенно влиять на динамику вспышек.

Именно такое разогревание частиц объяснило загадку, которая оставалась неразрешенной еще с 1970-х годов. Если разложить солнечный свет на спектр, линии различных элементов выглядят более широкими и размытыми, чем предсказывали классические теории. По словам руководителя исследования Александра Рассела, это открытие «потенциально разгадывая астрофизическую загадку, которая не дается без ответа почти полвека».

Результаты могут изменить подход к прогнозированию солнечной активности. Ведь недооценка температуры частиц означает, что современные модели космической погоды требуют пересмотра. Новое поколение моделей должно учитывать различные температуры электронов и ионов, а не рассматривать их как единую среду. Такой «многотемпературный» подход уже применяется в изучении плазмы в магнитном поле Земли, но к Солнцу его до сих пор использовали редко.

Ожидается, что уточненные модели позволят операторам спутников, авиакомпаниям и космическим агентствам получать более точную информацию о времени и масштабах опасных солнечных возмущений, напрямую влияющих на технологии и безопасность человека в космосе.

Напомним, недавно в центре Солнца возникла буква S, после чего произошел мощный выброс плазмы. Он достиг Земли и вызвал геомагнитную бурю.