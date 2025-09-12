- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 103
- Время на прочтение
- 2 мин
Солнечные вспышки оказались горячее, чем считалось ранее — открытие шокировало ученых
Солнечные вспышки являются более опасными для спутников и связи, чем считалось ранее. Их температура может превышать 60 млн °C.
Новое исследование британских ученых из Университета Сент-Эндрюс показало, что солнечные вспышки значительно экстремальнее, чем считалось ранее. Температура ионов в атмосфере Солнца во время таких явлений может достигать 60 миллионов градусов по Цельсию — это в шесть раз выше предыдущих оценок.
Об этом сообщило издание Space.com.
Солнечные вспышки — это гигантские взрывы в атмосфере нашей звезды, которые сопровождаются выбросами плазмы. Такие события способны влиять на работу спутников на орбите, нарушать радиосвязь и представлять угрозу для здоровья астронавтов. Именно поэтому понимание их природы является ключевым для прогнозирования космической погоды.
Как объясняют исследователи, ранее температура частиц во время вспышек оценивалась в пределах 10-40 млн °C. Новые данные свидетельствуют, что электроны нагреваются до 10-15 млн °C, тогда как ионы — до рекордных 60 млн °C. Из-за того что им нужны минуты, чтобы обменяться теплом, эта разница сохраняется достаточно долго, чтобы существенно влиять на динамику вспышек.
Именно такое разогревание частиц объяснило загадку, которая оставалась неразрешенной еще с 1970-х годов. Если разложить солнечный свет на спектр, линии различных элементов выглядят более широкими и размытыми, чем предсказывали классические теории. По словам руководителя исследования Александра Рассела, это открытие «потенциально разгадывая астрофизическую загадку, которая не дается без ответа почти полвека».
Результаты могут изменить подход к прогнозированию солнечной активности. Ведь недооценка температуры частиц означает, что современные модели космической погоды требуют пересмотра. Новое поколение моделей должно учитывать различные температуры электронов и ионов, а не рассматривать их как единую среду. Такой «многотемпературный» подход уже применяется в изучении плазмы в магнитном поле Земли, но к Солнцу его до сих пор использовали редко.
Ожидается, что уточненные модели позволят операторам спутников, авиакомпаниям и космическим агентствам получать более точную информацию о времени и масштабах опасных солнечных возмущений, напрямую влияющих на технологии и безопасность человека в космосе.
Напомним, недавно в центре Солнца возникла буква S, после чего произошел мощный выброс плазмы. Он достиг Земли и вызвал геомагнитную бурю.