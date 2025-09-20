Солнечный шторм приближается к Земле: чего ожидать и как защититься от последствий

Солнечная буря

Солнце готовит сюрприз: после 20 лет затишья его активность резко возросла. По прогнозам NASA, это может привести к сильным солнечным бурям, угрожающим нарушением работы электросетей и систем связи. Ученые пока не могут объяснить причины такого неожиданного поведения нашей звезды.

Ученые выяснили, что с 2008 года солнечный ветер — потоки заряженных частиц — усилился: выросли его скорость, плотность, температура и сила магнитного поля. Рост солнечной активности может привести к более мощным солнечным бурям, которые регулярно достигают Земли и вызывают сбои, пишет Daily Mail.

Какими могут быть последствия для Земли

Сообщается, что геомагнитные бури способны повредить энергосистемы, привести к отключениям электричества, нарушить работу спутников и систем связи, таких как GPS. Более сильные бури могут сделать северное сияние видимым в районах, расположенных к югу от Северного полюса, но риск для технологий и инфраструктуры потребует тщательного контроля.

Точное время и сила таких бурь трудно предсказуемы, но они могут участиться в период пика текущего 11-летнего цикла Солнца, который придется на 2025-2026 годы.

Ведущий автор исследования Джейми Ясински из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии отметил: «Все признаки указывали на то, что Солнце входит в длительную фазу низкой активности. Поэтому было удивительно увидеть, что тенденция изменилась. Солнце постепенно просыпается».

Повышенная активность означает больше солнечных пятен, вспышек и потенциально опасных выбросов вещества с Солнца. Это может привести к расширению внешней атмосферы Солнца — гелиосферы — по мере увеличения давления солнечного ветра.

На Земле это способно уменьшить магнитосферу — защитный магнитный кокон планеты — что сделает нас более уязвимыми для солнечных частиц. Рост влияния солнечных частиц создает риски для астронавтов, которые во время космических миссий могут столкнуться с более высоким уровнем радиации, что чревато проблемами со здоровьем.

Также это может повредить спутники и космические аппараты, нарушить работу систем связи и навигации, жизненно важных для повседневной жизни. Например, недавно спутниковый интернет Starlink Илона Маска потерпел масштабные сбои, как раз во время пика сильной геомагнитной бури. Проблемы начались незадолго до полуночи: поступило более 50 тысяч сообщений от пользователей Starlink после того, как Землю накрыла новая волна солнечных бурь.

Также солнечные частицы могут влиять на верхние слои атмосферы Земли, потенциально изменяя уровень озона и увеличивая количество достигающего поверхности ультрафиолетового излучения.

Циклы солнечной активности

Команда NASA объяснила, что Солнце проходит через 11-летние циклы активности, отмечаемые изменением числа солнечных пятен. После слабого 24-го цикла (2008-2019) текущий 25-й показывает заметно более высокую активность.

Исследование, опубликованное в журнале Astrophysical Journal Letters, предполагает, что этот рост солнечной активности может быть частью более длинного 22-летнего цикла, и Солнце сейчас будто бы «отыграет» свое загадочное 20-летнее снижение, а не вступает в ожидаемый тихий период.

С 2008 года скорость солнечного ветра выросла на 6%, его плотность увеличилась на 26%, температура поднялась на 29%, а давление взлетело на 45%. Такое более динамичное солнечное окружение приводит к росту количества солнечных бурь и усилению их взаимодействия с магнитным полем Земли.

