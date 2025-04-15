Солнечный супершторм может уничтожить Интернет и электричество: подробный сценарий

Солнце / © Associated Press

Реклама

Ученые предупреждают: солнечный супершторм, способный уничтожить спутники, оставить мир без Интернета и электричества, а также вызвать перебои с водоснабжением, может произойти в любой момент.

Об этом пишет Mail Online.

Такое мощное космическое явление в последний раз произошло более 1200 лет назад, задолго до появления электричества. Сегодня последствия могли бы быть катастрофическими: выйдут из строя трансформаторы, остановятся водоочистные станции, продукты начнут портиться без холодильников, а связь в авиации может полностью исчезнуть.

Реклама

Единственный приятный «побочный эффект» — полярные сияния, которые были бы видны по всему миру.

Что такое событие Мияке и почему это опасно

Японская исследовательница Фуса Мияке в 2012 году изучала древесные кольца древних кедров и обнаружила резкий всплеск содержания радиоуглерода за 774 год. Это указывает на мощный выброс частиц из Солнца — событие, ныне известное как «событие Мияке».

Современные физики считают, что такое событие может быть в десять раз сильнее знаменитой Керрингтонской бури 1859 года, вызвавшей масштабные сбои в телеграфах и чрезвычайно яркие полярные сияния — даже в тропиках.

Что может произойти: подробный сценарий

18 часов до удара: специалисты по космической погоде фиксируют выброс корональной массы — времени на подготовку почти нет.

Спутники выведены из строя: GPS, связь, телевидение — все исчезает или работает с большими сбоями.

Электросети останавливаются: трансформаторы перегорают, восстановление может занять месяцы.

Нет воды и пищи: без электричества не работают насосы, холодильники, логистика — начинается дефицит.

Авиация в опасности: коммуникации в воздухе нарушены, экипаж и пассажиры, особенно на высоких широтах, подвергаются повышенному уровню радиации.

Озоновый шар поврежден: последствия могут сохраняться годами.

«Если повторится событие уровня Мияке, это будет реальная крушение для энергосистем, Интернета и даже питьевой воды. Мы не сможем быстро восстановить инфраструктуру, ведь большие трансформаторы строятся месяцами», — рассказал профессор космической физики Мэтью Оуэнс из Редингского университета.

В исследовании Университета Квинсленда (2022 год) говорится, что современное общество совершенно не готово к такому событию. Речь идет не только о вреде инфраструктуре, но и реальных рисках для здоровья людей в самолетах и потенциальном снижении уровня озонового слоя почти на 9%.

Ученые призывают к разработке планов реагирования — солнечная буря масштабов Мияке может быть не вопросом «если», а только «когда».

К слову, ранее исследователи из Потсдамского института предупредили о катастрофических последствиях для людей, если Земля нагреется на 7 градусов.