Солнце может создавать сверхмощные вспышки: ученые обнаружили новые доказательства

Солнце / © Unsplash

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Солнце потенциально способно порождать чрезвычайно мощные вспышки, значительно превышающие по энергии самые сильные зафиксированные человечеством. К такому выводу пришли исследователи Института исследований Солнечной системы Макса Планка (MPS), проанализировав самое большое солнечное пятно прошлого века.

Об этом говорится в Philosophical Transactions of the Royal Society A.

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Речь идет о так называемом Большом солнечном пятне 1947 года. По оценкам ученых, она была более чем вдвое шире пятна, которое стало причиной Кэррингтонского события 1859 года. Ее ширина была примерно в 40 раз больше диаметра Земли, а площадь составляла около 0,6% поверхности Солнца.

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Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии из Солнца. Они могут вызвать перебои в работе электросетей, влиять на ионосферу Земли и сопровождаться выбросами плазмы, которые порождают полярные сияния даже на относительно низких широтах.

Солнце способно на «суперспалах»

Самой мощной зафиксированной солнечной бурей считается керрингтонское событие 1859 года. Тогда современных приборов для измерения не существовало, поэтому ее мощность можно оценить примерно. Ученые предполагают, что она могла достигать уровня X45.

Для сравнения, самая мощная вспышка нынешнего, 25-го, солнечного цикла имела класс X9.0 — она произошла 3 октября 2024 года.

Супервспышкой называют явление, во время которого выделяется свыше 10³ ⁴ ергов энергии. Это в 10-100 раз больше энергии обычных мощных солнечных вспышек.

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До сих пор оставался открытым вопрос, способно ли наше Солнце выработать столь мощную вспышку. Известно, что подобные явления происходят на других звездах, похожих на Солнце.

В 2024 году модель исследователей показала, что Солнцу теоретически может понадобиться около восьми лет для накопления достаточного количества энергии для супервспышки. Позже команда MPS проанализировала 56 450 солнцевидных звезд и обнаружила признаки того, что супервспышки на таких звездах могут происходить примерно раз в столетие.

Что показало пятно 1947 года

Теперь исследователи непосредственно изучили Солнце и самое большое солнечное пятно после Керрингтонского события — появившегося в 1947 году.

По их расчетам, если бы связанная с ней мощная вспышка была направлена на Землю, ее типичная энергия могла бы составлять 2,31 × 10 ³ ергов. По отдельным сценариям она могла превысить 1,25 × 10³⁴ ергов, то есть соответствовать определению супервспышки.

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К счастью, насколько известно исследователям, это солнечное пятно не повлекло за собой такую вспышку, направленную на Землю.

«Наше Солнце имеет потенциал для супервспышек. Оно может создавать массивные солнечные пятна, которые в принципе способны стать началом самых экстремальных всплесков излучения», — заявила ведущая исследовательница Наталии Кривова из Института исследований Солнечной системы Макса Планка.

Напомним, планете извержение супервулкана Йеллоустон. Исследователи катастроф и вулканологи создали гипотетическую хронологию событий на случай внезапного пробуждения супервулкана в штате Вайоминг.

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