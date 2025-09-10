Солнце "предупредило" Землю загадочным знаком: ученые зафиксировали редкое извержение

Гигантская буква S на Солнце / © NASA

В самом центре Солнца 4 сентября появилась гигантская структура в форме буквы S. Менее чем через час после этого на звезде произошла солнечная вспышка класса М, которая выбросила в космос огромное облако плазмы.

Об этом сообщило издание LiveScience.

Выброс достигал 700 тысяч километров в поперечнике. Он был необычен тем, что выглядел темным на фоне Солнца — из-за более низкой температуры плазмы внутри. Подобный эффект ученые наблюдают и в случае солнечных пятен, которые также кажутся темными из-за более низкой температуры, чем окружающая поверхность.

7 сентября это облако достигло Земли и вызвало геомагнитную бурю. Она совпала по времени с полным лунным затмением — так называемой «кровавой Луной», которую видели во многих странах мира. Впрочем, сама буря получила минимальный уровень мощности G1 и не привела к масштабным полярным сияниям.

Специалисты объясняют, что речь идет о редком «сигмоидном извержении» — названном так от греческой буквы «сигма», похожей на английскую S. На этот раз S-образная форма возникла чуть выше солнечного экватора, на полушарии, обращенном к Земле. Ее ширина достигала почти 125 тысяч километров, что в десять раз превышает диаметр нашей планеты.

Такие извержения формируются, когда магнитные поля вокруг солнечных пятен начинают закручиваться, как пружина, и заставляют плазму искривляться.

Подобная «буква S» уже наблюдалась в сентябре 2017 года перед самым мощным за десятилетие солнечным взрывом X9,3. Впервые же потенциал сигмоидных извержений обнаружили еще в конце 2000-х годов, но точный механизм образования S-образной структуры до сих пор остается загадкой.

Некоторые исследователи считают, что форма возникает в результате слияния двух J-образных структур, тогда как другие исследования предполагают: одна J-образная структура может трансформироваться в S под действием магнитных полей.

