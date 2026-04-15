Солнце разорвало большой астероид: Земля каждый год будет проходить сквозь его обломки

Метеорит / © pixabay.com

Астрономы зафиксировали новый метеорный поток, возникший в результате распада астероида или каменной кометы после сближения с Солнцем.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

При анализе миллионов наблюдений за метеорами исследователи обнаружили скопление из 282 объектов, которые, вероятно, происходят из одной точки в космосе. Это позволило установить их общий источник — тело, которое начало разрушаться под воздействием высоких температур.

По словам ученых, обломки этого объекта образовали облако пыли и мелких камней, сквозь которое пролетает Земля. Когда эти частицы входят в атмосферу со скоростью более 24 км/с, они нагреваются и сгорают, образуя свечение, которое можно наблюдать с поверхности планеты.

Новый метеорный поток получил название M2026-A1. Его можно будет наблюдать ежегодно в период с 16 марта по 7 апреля. Отмечается, что он является менее интенсивным, чем известные метеорные дожди.

«Это открытие настолько захватывающее то, что мы, по сути, наблюдаем, как скрытый астероид распадается на куски», — подчеркнул ученый Космического центра Джонсона NASA доктор Патрик Шобер.

Исследователи отмечают, что этот поток, вероятно, происходит от редкого типа объекта, который называют «каменной кометой». В отличие от классических комет, которые состоят из льда и пыли и формируют хвост через сублимацию, такие тела являются преимущественно каменистыми. В то же время при определенных условиях они могут образовывать пылевой след.

По словам Шобера, интенсивное солнечное тепло вызывает трещины на поверхности астероида и высвобождение газов, что приводит к его разрушению. Дополнительным фактором является экстремальная орбита объекта: он приближается к Солнцу почти в пять раз ближе, чем Земля.

Несмотря на то, что сам родительский астероид пока не удалось зафиксировать, ученые надеются найти его в будущем. Ожидается, что запуск космического телескопа NEO Surveyor в 2027 году поможет выявлять темные околоземные астероиды, в том числе и приближающиеся к Солнцу.

