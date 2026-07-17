Солнце станет красным гигантом и выжжет Землю: сколько времени осталось человечеству

Солнце уничтожит жизнь на Земле через миллиард лет / © Associated Press

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Ученые представили тревожный прогноз будущего нашей планеты, согласно которому Земля неизбежно будет уничтожена Солнцем.

Об этом пишет Wionews.

Исследователи прогнозируют, что Солнце начнет свой переход к красному гиганту примерно через 1,8 млрд лет. Когда это произойдет, Меркурий и Венера будут поглощены первыми. Судьба Земли остается под вопросом — возможно, она выживет физически, но станет полностью непригодной для жизни.

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Сначала, как считают ученые, исчезнут животные и растения, а затем начнут высыхать океаны. Планета начнет терять углекислый газ так быстро, что даже те представители флоры, которые выносливы до строгих условий, не выживут.

Другой сценарий предполагает, что концентрация CO2 остается стабильной, но Солнце продолжит нагревать Землю. Ученые считают, что независимо от того, какой сценарий в конечном итоге реализуется, условия жизни на планете все равно станут невыносимыми для всего живого, но только через 1,8 млрд лет, а это уже гораздо дольше, чем по оценкам всех предыдущих исследований.

Ученые отмечают, что некоторые процессы, которые впоследствии повлекут за собой конец света, можно наблюдать уже сегодня.

Среди ранних предупредительных сигналов:

рост солнечной активности, в частности вспышки и выбросы корональной массы

глобальное потепление и ускоренное таяние ледников

уменьшение содержания кислорода в атмосфере из-за изменения климата

антропогенное воздействие — сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов — лишь ускоряет естественные процессы, вызванные эволюцией Солнца

Напомним, в соцсетях распространяется конспирологическая теория о якобы полном исчезновении гравитации на Земле 12 августа 2026 года. Ее авторы ссылаются на вымышленный «Проект Якорь» и пугают миллионами жертв.

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В NASA официально опровергли эти утверждения, подчеркнув, что гравитацию невозможно отключить, а никаких подтверждений существования такого проекта не существует. Эксперты отмечают, что миф возник из фейковых сообщений в соцсетях и не имеет никакой научной основы.

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