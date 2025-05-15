Солнце свирепствует: мощная вспышка парализовала коммуникации, угроза растет

Солнечная вспышка / © NASA

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Самая мощная в этом году вспышка на Солнце класса Х2.7, зафиксированная в среду, 14 мая, в 11:25 по киевскому времени, привела к масштабным, хотя и временным, отключениям радиосвязи во многих уголках планеты.

Об этом сообщил Space.

Уже через считанные минуты интенсивное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение от вспышки достигло Земли. Взаимодействуя с верхними слоями атмосферы, оно вызвало ионизацию, которая помешала прохождению высокочастотных радиоволн. В результате, значительные территории Европы, Азии и Ближнего Востока столкнулись с перебоями в связи.

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Эта вспышка стала самой сильной в 2025 году, превзойдя даже предыдущую вспышку класса Х1.2, произошедшую накануне в том же активном солнечном пятне AR4087 и вызвавшую кратковременные проблемы со связью в США. После основного выброса энергии, в той же области Солнца было зафиксировано еще две вспышки класса М5.3 и М7.7, что свидетельствует о растущей активности этого солнечного пятна.

Солнечное пятно AR4087, которое является зоной с сильным магнитным полем и низкой температурой на поверхности Солнца, пока не полностью обращено к Земле. Однако, по мере его движения, ученые прогнозируют, что уже на следующей неделе оно окажется в более выгодном для воздействия на нашу планету положении.

Существует также вероятность того, что вместе со вспышкой класса Х2.7 произошел корональный выброс массы — мощный поток солнечной плазмы. Хотя пока это требует подтверждения, в случае его направления к Земле, это может привести к геомагнитной буре, способной повлиять на работу электросетей, систем связи и GPS.

Несмотря на то, что ученые считают, что текущий возможный корональный выброс массы минует Землю, растущая активность солнечного пятна AR4087 вызывает беспокойство. Прогнозируется, что в ближайшие дни эта область может генерировать новые, возможно, еще более мощные вспышки, которые уже могут сопровождаться корональными выбросами, которые непосредственно ударят по магнитному полю Земли.

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Напомним, ученые из NASA и Центра инженерных исследований армии США совершили неожиданное открытие: не Венера, а именно Меркурий является самой близкой к Земле планетой в среднем.