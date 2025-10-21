Солнце уничтожит жизнь на Земле: ученые назвали возможную дату конца света

Конец света / © Pixabay

Ученые из NASA и Университета Тохо в Японии провели масштабное моделирование и определили, когда жизнь на Земле полностью исчезнет.

Об этом пишет LAD Bible.

Причиной станет эволюция Солнца, которое будет постепенно расширяться и делать планету непригодной к существованию.

Согласно исследованию Future Lifespan of Earth’s Oxygenated Atmosphere, основанному на 400 тысячах компьютерных симуляций, жизнь на Земле прекратится примерно в 1 000 002 021 году.

К этому времени Солнце станет настолько горячим, что океаны улетучатся, а атмосфера потеряет кислород.

«Со временем уровень O₂ в воздухе снизится до критического, и даже микроорганизмы не смогут выжить», — пояснил Казуми Одзаки, ведущий автор исследования.

Ученые отмечают, что конец жизни не будет внезапным, как в фильмах-катастрофах. Исчезновение атмосферы и океанов — процесс, который продлится сотни миллионов лет.

Земля станет похожа на Меркурий — раскаленную планету без воды и кислорода.

Признаки катастрофы видны уже сегодня

Некоторые процессы, которые в конечном итоге приведут к исчезновению жизни, можно наблюдать сейчас.

Среди первых тревожных сигналов ученые называют:

рост солнечной активности, в том числе вспышки и выбросы корональной массы;

глобальное потепление и таяние ледников;

уменьшение содержания кислорода в атмосфере.

«Продолжительность жизни биосферы Земли напрямую зависит от увеличения яркости Солнца. Это естественный, но неизбежный процесс», — отметил Одзаки.

Ученые предполагают, что человечество не проживет до этого момента. Из-за повышения температуры, потери воды и ухудшения качества воздуха планета станет непригодной к существованию еще за сотни миллионов лет до окончательного исчезновения атмосферы.

