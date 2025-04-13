Солнце "выбросило" рекордное количество редкой версии гелия: что это означает

Самая высокая концентрация редкого изотопа гелия-3 была выброшена из Солнца / © Associated Press

Реклама

Самая высокая концентрация редкого изотопа гелия-3 была выброшена из Солнца. Космический аппарат Solar Orbiter зафиксировал это событие

Об этом пишет Space со ссылкой на исследования в журнале Astrophysical Journal.

«В Солнечной системе гелий-3 представляет собой редкое явление и встречается в соотношении примерно одного иона гелия-3 на 2500 ионов гелия-4. Но струи плазмы, выброшенные из Солнца, предположительно ускоряют гелий-3, и он приобретает большую энергию из-за его уникального отношения заряда к массе», — говорится в исследовании.

Реклама

На Земле гелий-3 высоко ценится за его потенциальное использование в ядерном синтезе, исследованиях чистой энергии, криогенике и квантовых вычислениях.

Космический аппарат Solar Orbiter, призванный раскрыть внутренние механизмы Солнца, зафиксировал огромное увеличение концентрации гелия-3 в потоках плазмы нашей звезды в 200 тыс. раз по сравнению с его обычной концентрацией. Ученые говорят, что этот изотоп гелия был ускорен до гораздо более высоких скоростей, чем обычно наблюдается у более тяжелых химических элементов.

С помощью космического аппарата Solar Dynamics Observatory учёные обнаружили источник выбросов гелия-3 с помощью приборов, наблюдавших это событие. Используя изображение с высоким разрешением, ученые выяснили, что источником выброса гелия-3 является небольшая солнечная струя плазмы, вырвавшаяся из корональной дыры.

Напомним, ранее речь шла о том, что солнце взорвалось сильнейшей вспышкой за последние 5 лет.

Читайте также: