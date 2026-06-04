Солнце выпустило три мощных вспышки: на Земле уже начались проблемы

Солнце / © Pixabay

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Солнце выпустило три мощных вспышки в сутки, которые сопровождались корональными выбросами массы (КВМ). Они двигаются в сторону Земли и могут вызвать магнитные бури.

Об этом сообщает Space.com.

Три вспышки повлекли за собой отключение радиосвязи по всей Земле. Вспышка M9.3 привела к умеренным радиопомехам уровня R2 в некоторых частях Восточной Азии и Австралии, а извержение M7.9 привело к радиопомехам уровня R2, затронувшим части Европы и Африки. Сильнее всего повлияла вспышка X1, которая вызвала радиопомехи уровня R3 в некоторых частях Европы и Азии.

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Такая повышенная активность Солнца означает, что на этой неделе Землю могут накрыть магнитные бури.

По данным экспертов, солнечная активность усиливается после мощной вспышки категории М9, источником которой стало пятно 4455. Это пятно нарушает закон Гейла, то есть его магнитное поле отличается обратной полярностью, что делает пятно очень активным и «взрывоопасным».

Ожидается, что корональный выброс массы, сопровождавший вспышку, достигнет Земли 5 июня.

Магнитные бури — это возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, выбрасываемыми Солнцем.

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