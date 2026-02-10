Сосед саблезубых кошек: на острове нашли окаменелость гигантской змеи

Удавы сменили экосистему Тайваня в эпоху плейстоцена / © www.flickr.com/Mariana Lira Dias

Группа исследователей совершила сенсационное открытие на юге Тайваня, найдя окаменевший позвонок гигантского питона. Это первое подтвержденное свидетельство того, что эти пресмыкающиеся когда-то населяли остров, хотя сегодня их там совсем нет.

О находке, изменяющей представление о древней фауне региона, сообщает Indian Defence Review со ссылкой на журнал Historical Biology.

Утраченный мир гигантов

Найденный фрагмент позвоночника принадлежит змее, жившей в период среднего плейстоцена (800 000 - 400 000 лет назад). По оценкам ученых, длина этого питона достигала 4 метров.

Для сравнения: сегодня на главном острове Тайваня вообще не водятся представители рода питонов, а местные змеи значительно меньше по размерам. Исследователи из Национального университета Тайваня отмечают, что эта находка уникальна и свидетельствует о «драматической смене фауны».

Окаменелость змеи / Иллюстративное изображение

Кто правил островом

Древний Тайвань был совсем не похож на нынешний. Это было место с жесткой конкуренцией и «богатой» пищевой пирамидой. Гигантские питоны делили территорию с другими грозными хищниками, останки которых также находили в этом регионе:

саблезубыми котами;

огромными крокодилами.

Ученые предполагают, что исчезновение этих видов могло быть вызвано изменением климата или деятельностью древних людей.

Авторы исследования констатируют интересный факт: после вымирания этих гигантов ниша верховного хищника на Тайване так и осталась вакантной. Современная экосистема острова сформировалась уже без участия таких массивных охотников, и местные пищевые цепи выглядят совсем иначе, чем во времена плейстоцена.

