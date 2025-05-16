Соседняя с Млечным путем галактика разрывается на части: новые открытия астрономов

Большая и Малая Магеллану Облака / © ESA

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Исследователи из Нагойского университета (Япония) обнаружили, что соседняя с Млечным Путем галактика — Малое Магелланово Облако (ММХ) — деформируется одновременно по двум осям.

Об этом сообщило издание phys.org.

Изучая движение переменных звезд-цефеид, они заметили, что более близкие к нам звезды движутся на северо-восток, а далекие — на юго-запад.

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Эти движения дополняют ранее обнаруженное направление (северо-запад — юго-восток) в массивных звездах. Такое растяжение указывает на влияние двух разных сил: гравитации Большого Магелланового Облака и еще одного неизвестного механизма.

Исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, впервые учитывало точные расстояния до звезд вместо условного размещения их на одинаковой дистанции (200 000 световых лет). Данные от спутника Gaia позволили проанализировать 4200 цефеид, чья пульсация помогает измерять расстояние с высокой точностью.

Ранее эта же команда доказала, что ММХ искажается под действием Большого Магелланового Облака. Новые результаты подтверждают, что гравитационное взаимодействие галактик формирует их структуру более сложным образом, чем считалось.

«Существует также вероятность, что гравитационное воздействие нашего Млечного Пути или последствия прошлого близкого столкновения между двумя Магеллановыми Облаками способствуют растяжению Малого МХХ», — отметил доктор Кенго Тачихара.

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Исследования также показали, что SMC не вращается, что подчеркивает ее необычную динамику. Вероятно, это связано с гравитационным влиянием Млечного Пути и LMC.

«Наше открытие ставит под сомнение предыдущие теории структуры и динамики галактики. Нам нужно переосмыслить, как взаимодействуют SMC, LMC и Млечный Путь. Для понимания этих сложных взаимосвязей необходимы новые симуляции, которые учитывают необратимую природу SMC», — отметил ведущий автор исследования Сатоя Накано.

Напомним, на Марсе впервые увидели полярное сияние невооруженным глазом.