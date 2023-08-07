Состоит из металлов: ученые обнаружили планету, которой не должно существовать

Ученые обнаружили массивную экзопланету, вращающуюся вокруг небольшой звезды с малой массой.

Об этом пишет Space.

Астрономы изучили данные космического телескопа TESS и выяснили, что вокруг относительно маленькой звезды, имеющей примерно 30% массы Солнца, вращается большая планета.

Выяснилось, что у звезды красного карлика под названием TOI-4860 за 1,5 земного дня совершает полный оборот крупный газовый гигант, который примерно на 25% меньше по размерам Юпитера. Эта экзопланета получила название TOI-4860 b.

Согласно теории формирования планет, объекты такого размера не должны появляться рядом с маломассивными звездами. Но еще больше астрономов удивил тот факт, что TOI-4860 состоит из большого количества металлов.

Ранее стало известно, что в солнечной системе была еще одна планета.

Читайте также: