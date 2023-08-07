Состоит из металлов: ученые обнаружили планету, которой не должно существовать

Экзопланета получила название TOI-4860 b.
Ученые обнаружили массивную экзопланету, вращающуюся вокруг небольшой звезды с малой массой.
Об этом пишет Space.
Астрономы изучили данные космического телескопа TESS и выяснили, что вокруг относительно маленькой звезды, имеющей примерно 30% массы Солнца, вращается большая планета.
Выяснилось, что у звезды красного карлика под названием TOI-4860 за 1,5 земного дня совершает полный оборот крупный газовый гигант, который примерно на 25% меньше по размерам Юпитера. Эта экзопланета получила название TOI-4860 b.
Согласно теории формирования планет, объекты такого размера не должны появляться рядом с маломассивными звездами. Но еще больше астрономов удивил тот факт, что TOI-4860 состоит из большого количества металлов.
Ранее стало известно, что в солнечной системе была еще одна планета.
Читайте также:
- Древняя ДНК раскрыла, кто именно жил в резиденции правителей инков
- Таинственная планета Нибиру уничтожит Землю: когда это произойдет
- У Марс врежется его спутник: когда ждать катастрофы
- Астрономы впервые обнаружили "троянские планеты": что это такое
- Астрономы обнаружили планету-гиганта, плотность которой напоминает сахарную вату
- Ученые разгадали тайну планеты, которой не должно было существовать