Сотрудники Facebook не могли попасть в офисы: пропуска блокировала система безопасности

В Калифорнии команда специалистов компании пытается вручную перезапустить серверы.

Во время глобального сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, который произошел вечером в понедельник, 4 октября, сотрудники компании не могли попасть в свои офисы для решения проблем с сервисами из-за отказа системы безопасности комплекса.

Об этом сообщила журналистка The New York Time Шира Френкель в Twitter.

"Только что разговаривала по телефону с сотрудником Facebook, который рассказал, что сегодня утром сотрудники не смогли войти в офис, чтобы оценить масштабы отключения, так как их пропуска для входа не работают", — написала она.

Через сетевой сбой сотрудникам Facebook приходится вместо корпоративного софта общаться по электронной почте и смс.

Официальные представители службы безопасности Facebook заявляют, что существует очень малая вероятность того, что сбой платформы вызван кибератакой.

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"У нас возникли проблемы с сетью, и команды работают над тем, чтобы наладить и восстановить все как можно быстрее", — написал в Twitter технический директор Facebook Майк Шрепфер.

Как стало известно, Facebook также направил команду в один из своих центров обработки данных в Калифорнии, чтобы попытаться вручную перезапустить серверы.

Напомним, из-за падения акций Facebook, вызванных глобальным сбоем в работе соцсети, Марк Цукерберг обеднел на 6,6 миллиарда долларов.

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