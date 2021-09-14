Соучредитель Apple Стив Возняк создал собственную космическую компанию: "Не похожа на другие"

Соучредитель Apple Стив Возняк создал собственную космическую компанию: "Не похожа на другие"

Компания Возняка ставит целью сделать космос безопасным и доступным для всего человечества.

Американский изобретатель и один из основателей компании Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Создается частная космическая компания, которая не будет похожа на другие", — написал Возняк.

В описании к видео компании на YouTube говорится, что Privateer Space основана Возняком совместно с американским инженером и гендиректором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом. Отмечено, что компания работает над тем, "чтобы космос был безопасным и доступным для всего человечества".

Цель компании — чтобы космос стал безопасным и доступным для всего человечества. О планах Privateer Space сообщат на технологической конференции AMOS Tech, которая пройдет на Гавайях от 14 до 17 сентября.

Стив "Виз" Возняк — американец украинского происхождения, разработчик компьютерных технологий, инженер-электронщик и программист, конструктор одного из первых персональных компьютеров в мире.

В начале 1970-х познакомился со Стивом Джобсом. В 1975 году он создал прототип Apple, с которого и началась история компании. За три года они с Джобсом основали Apple Computer. Тогда Возняк уволился из Hewlett-Packard и стал вице-президентом Apple по исследованиям и развитию.

Стиву Возняку — 70: взлеты и падения зачинателя компьютерной революции

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку