Советская власть превратила Аральское море в пустыню: что известно

Пустыня Аралкум

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Еще 60 лет назад Аральское море было четвёртым по величине озером планеты. Сегодня на его месте лежит мертвая пустыня, а местные жители дышат отравленным воздухом.

Об этом сообщило издание IFLScience.

В 1960-х годах площадь составляла 68 000 км², впоследствии советские власти запустили масштабный проект орошения для выращивания хлопка в Средней Азии. Воду брали из двух главных артерий Арала — рек Амударьи и Сырдарьи. В результате море начало стремительно усыхать: к 1980-м оно разделилось на две части, а впоследствии и вовсе превратилось в несколько мелких водоемов.

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Сегодня прежнее дно Аральского моря — это бесплодная пустыня Аралкум. Бывшая рыбная промышленность пришла в упадок, а изменения климата привели к частым песчаным бурям, ухудшившим жизнь местных жителей.

Однако за последние два десятилетия усилия международного сообщества позволили несколько стабилизировать ситуацию, в частности в Малом Арале, где уровень воды поднялся на четыре метра благодаря строительству Кокаральской дамбы. Но 90% бывшего моря, вероятно, уже не вернуть.

Напомним, медики провели первое в истории исследование вейпинга.