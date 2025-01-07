Создан мегаробот-нос, который может обнаруживать смертельные болезни по дыханию пациентов

Он с точностью до 97% превосходит собачий и человеческий нос и может помочь выявить такие заболевания, как рак.

Мегаробот-нос, созданный учеными, может вынюхивать смертельные болезни, выявлять поврежденные фрукты и идентифицировать опасные газы.

Об этом пишет Daily Star.

Ученые из Норвежского университета науки и технологий говорят, что "муравьиный нос" превосходит собачий и человеческий с точностью до 97%. И лучше всего, что он использует простую и дешевую антенную технологию, которая уже есть в наших телефонах и телевизорах.

Профессор Майкл Чеффена сказал: "Мы буквально окружены технологиями, которые общаются с помощью антенн".

Новый "муравьиный нос" передает радиосигналы, чтобы улавливать отдельные "летучие органические соединения", известные как ЛОС, в частности содержащиеся в дыхании пациентов и указывающие на болезнь.

Исследователь Ю Данг считает, что новый "бот-шнобель" сменит правила игры в выявлении ранних признаков болезни и может спасти десятки тысяч жизней.

Собаки могут вынюхивать болезни, но высококвалифицированные псы стоят очень дорого, в отличие от антенной робототехники.

Данг сказал: "Летучие органические соединения позволяют обученным собакам обнаруживать опасные для здоровья изменения уровня сахара в крови и такие заболевания, как рак, поэтому принцип в значительной степени такой же".

По словам профессора Чеффена, эта технология уже широко доступна, а это значит, что она должна быть доступна в больницах относительно быстро.

Он сказал: "Другие электронные носы могут иметь несколько сотен датчиков, часто каждый из которых покрыт разными материалами. Это делает их очень энергоемкими в эксплуатации и дорогими в производстве. Они также влекут за собой высокое потребление материалов. В отличие от них, антенный датчик состоит только из одной антенны".

Результаты исследования были опубликованы в журнале Sensors and Actuators: B. Chemical.

Напомним, ученые создали устройство для генерации тока от движения. Эта технология может стать революционной для носимых гаджетов.

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