Создан самый быстрый в мире человекоподобный робот — фото, подробности

Китайская робототехническая компания Robot Era недавно представила STAR1, самого быстрого в мире двуногого робота, способного развивать и поддерживать скорость до 12,98 км/ч.

Об этом пишет Oddity Central.

Он оснащен двигателями с высоким крутящим моментом и алгоритмами искусственного интеллекта и может преодолевать все виды поверхностей и сред, в том числе песок и луга. Его усовершенствованные двигатели помогают эффективно двигаться, а высокоскоростные датчики и коммуникационные модули позволяют ему обрабатывать информацию об окружающей среде в режиме реального времени, но то, что действительно помогает ему превзойти других двуногих роботов по скорости – это старомодная человеческая обувь.

Робот STAR1 имеет рост 170 см, весит около 143 килограммов и может бегать со скоростью 3,6 метра в секунду, что делает его самым быстрым двуногим роботом из всех когда-либо созданных. Важно отметить, что китайские ученые достигли такой ошеломляющей скорости, надев на робота кроссовки, что, как оказалось, имеет большое значение. Во время испытаний робот в кроссовках был значительно быстрее своего "босоногого" конкурента. Несмотря на то, что он стартовал более медленно, робот в кроссовках лучше справился со сложным рельефом пустыни Гоби и финишировал впереди.

Самый быстрый в мире робот STAR1 / Фото: скриншот с видео

В настоящее время STAR1 быстрее других современных человекоподобных роботов, таких как Optimus от Tesla и Atlas от Boston Dynamics, а также робота H1 от Unitree Robotics, которому принадлежит предварительный рекорд скорости (3,3 м/с). Но в то время как производители трех вышеупомянутых роботов сосредоточились на передовых датчиках и сложных алгоритмах движения, Robot Era добилась значительного прогресса, оптимизировав механику бега и использовав существующие технологии, такие как кроссовки для улучшения сцепления с поверхностью.

Самый быстрый в мире робот STAR1 / Фото: скриншот с видео

Напомним, в Японии создали первую в мире стиральную машину для людей. Она использует маленькие микроскопические пузырьки воздуха, а также современные датчики, которые измеряют пульс человека и другие биологические данные, чтобы подогреть воду должным образом, и систему искусственного интеллекта.

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