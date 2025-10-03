Создана мобильная электростанция, которая питает бытовые приборы без электричества неделю (фото)

Новая система

В Германии студенты Дортмундского университета прикладных наук и искусств разработали инновационный мобильный энергетический трейлер, способный работать автономно в течение нескольких дней без подключения к электросети.

Об этом сообщается на официальном сайте университета.

Проект под названием eTrail-Ing сочетает солнечные панели мощностью почти 4 киловатта, аккумуляторные батареи и водородный топливный элемент на 2,5 киловатта, что позволяет питать бытовые приборы и внутреннюю холодильную камеру. Система оснащена специальным программным обеспечением, которое постоянно контролирует работу всех компонентов, обеспечивая безопасность и стабильность работы.

Студенты отмечают, что главная сложность заключалась в координации работы различных энергетических систем одновременно. На данный момент каркас трейлера собирают в мастерских университета, тогда как электронные модули, включая аккумуляторы и топливный элемент, уже прошли тестирование и готовы к монтажу.

Ожидается, что eTrail-Ing будет полностью готов к эксплуатации к концу 2026 года.

Ключевые характеристики трейлера

Автономная работа — до 7 дней;

Топливный элемент — 2,5 кВт;

Солнечные панели — 3,915 кВт;

Объем холодильной/обогревательной камеры — 6,76 м³;

Температурный диапазон в камере — от 4 °C до 20 °C;

Подключение через розетку 230 В и зарядные порты USB.

Эта разработка удобна будет для автономного энергообеспечения на удаленных локациях и в полевых условиях.

