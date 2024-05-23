Создана первая в мире система трансплантации головы — фото, видео

Авторы надеются, что она заработает в течение восьми лет.

Стартап BrainBridge, занимающийся нейронауками и биомедицинской инженерией, представил первую в мире "систему трансплантации головы", которая, как надеются, заработает в течение восьми лет.

Об этом пишет Metro.

Компания обнародовала свою научно-фантастическую концепцию в восьмиминутном видеоролике, дополненном ужасающими звуковыми эффектами. В CGI-демонстрации полностью роботизированная система одновременно снимает головы с тел донора и реципиента, прежде чем поменять их местами на жутком конвейере.

Кроме пациентов нет ни одного человека, поскольку роботизированные руки и множество лазеров работают, используя искусственный интеллект (ИИ), чтобы управлять этой чрезвычайно сложной – и пока чисто теоретической – операцией.

Первая в мире система трансплантации головы / Фото: BrainBridge

В BrainBridge говорят, что система даст новую надежду пациентам, страдающим неизлечимыми состояниями, такими как рак на последней стадии, нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, а также паралич.

Однако одним из главных препятствий является пока что неспособность медицины адекватно восстанавливать повреждения нервов и спинного мозга. Без этого любой реципиент трансплантата головы будет парализован ниже шеи.

Первая в мире система трансплантации головы / Фото: BrainBridge

Сейчас компания ищет специалистов, которые помогут преодолеть эти барьеры и надеется, что презентация концепции "привлечет лучшие таланты со всего мира, заинтересованные в расширении границ биомедицинской науки и изменении мира к лучшему".

"В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что проект приведет к прорыву в реконструкции спинного мозга и трансплантации всего тела", – заявили в BrainBridge. "Но в долгосрочной перспективе проект расширится на сферы, трансформирующие медицину, которой мы ее знаем".

Первая в мире система трансплантации головы / Фото: BrainBridge

Концепцию разработал руководитель проекта, биотехнолог и научный коммуникатор из Дубая Хашема Аль-Гайли.

"Каждый шаг концепции BrainBridge был тщательно продуман на основе обширных научных исследований, проведенных и опубликованных экспертами в различных областях науки", — сказал он. "Цель нашей технологии – расширить границы возможного в медицинской науке и предложить инновационные решения для тех, кто борется с заболеваниями, угрожающими жизни. Наша технология обещает открыть двери к спасительным методам лечения, которые невозможно было представить еще несколько лет назад. Донором для трансплантации будет пациент с мертвым мозгом, но с функциональным телом и жизненно важными органами в хорошем состоянии".

Однако на этом процесс не останавливается: планируется также пересадка лица от донора. Трансплантация лица уже происходит с большим успехом, но это чрезвычайно сложные операции, требующие месяцев планирования и нескольких хирургических команд. Согласно планам BrainBridge, операция будет производиться с помощью того же робота-хирурга на основе искусственного интеллекта, что и трансплантация головы.

В заявлении компании добавляется: "В процессе используются передовые высокоскоростные роботизированные системы для предотвращения деградации клеток мозга и обеспечения бесшовной совместимости. Вся процедура руководствуется визуализацией на молекулярном уровне в режиме реального времени и алгоритмами искусственного интеллекта, чтобы облегчить точное восстановление соединения спинного мозга, нервов и кровеносных сосудов".

Первая в мире система трансплантации головы / Фото: BrainBridge

Поскольку процесс все еще находится на стадии концепции, мало достоверной информации о том, насколько эффективной будет операция, но рекламное видео содержит подробности о том, как будут охлаждать тела и использовать полиэтиленгликоль, чтобы помочь "склеить" позвоночник обратно вместе. ПЭГ уже используется для лечения травм спинного мозга.

После операции будет обеспечена значительная физическая реабилитация и психологическая поддержка, после чего пациент будет находиться в состоянии искусственной комы в течение четырех недель, чтобы дать возможность местам трансплантации зажить.

Первая в мире система трансплантации головы / Фото: BrainBridge

Первая зафиксированная попытка пересадки головы была предпринята на собаке в 1908 году, но безуспешно.

Доктор Владимир Демихов продолжил эту работу в 1950-х годах, пересаживая живые головы другим собакам, фактически создавая двухголовых собак. Технически это не квалифицировалось как трансплантация головы, и ни один из испытуемых не прожил долго, что не удивительно.

В 1970-х годах ученый доктор Роберт Уайт провел пересадку головы, или "обмен головами", макаке-резусу. Животное прожило восемь дней и смогло видеть, слышать, чувствовать запах и кусать одного из коллег доктора Уайта, но не могло двигаться в своем новом теле, потому что команда не смогла прикрепить спинной мозг. Он провел около 30 таких трансплантаций.

Недавно нейрохирург Серхио Канаверо заявил, что успешно провел трансплантацию человеческой головы. Однако и донор, и реципиент умерли, что подвергает сомнению то, как именно можно было измерить успех. Теперь он надеется, что первая пересадка живой головы "не за горами", и планировал провести операцию на смертельно больном мужчине, который изменил свое решение после того, как влюбился.

Сейчас для большинства людей трансплантация головы остается очень далекой и, возможно, никогда не станет возможной. Однако прогресс, достигнутый в попытках достичь этого – если он будет нравственным – может привести к огромному прыжку вперед в медицинской помощи, особенно в области повреждения спинного мозга.

Будут ли однажды головы меняться местами, как автомобильные детали на заводе, еще предстоит выяснить. Но, как утверждает BrainBody, без надоедливого хрупкого тела мозг мог бы жить несколько сот лет.

Напомним, недавние исследования обнаружили еще одну связь между операцией по пересадке органов и изменениями личности. 89% всех реципиентов трансплантатов сообщили о послеоперационных изменениях личности, независимо от того, какой орган они получили.

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