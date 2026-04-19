Создана самая большая 3D-карта Вселенной, охватывающая 47 миллионов галактик и квазаров

Галактика / © pexels.com

Реклама

Шотландские ученые из Университета Сент-Эндрюса приняли участие в создании самой масштабной на сегодняшний день карты известной Вселенной, которая охватывает 47 миллионов галактик и квазаров.

Об этом пишет Daily Star.

Карта была создана в рамках международного проекта DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), объединившего исследователей из более 70 научных учреждений по всему миру, в частности Калифорнийского университета в Беркли.

Реклама

Проект базируется на телескопе Майолл в Аризоне и в течение пяти лет собирал данные о миллионах космических объектов. Целью исследования является изучение темной энергии — загадочной силы, которая, по предположениям ученых, составляет большую часть Вселенной.

Первоначально эксперимент, начатый в мае в 2021 году, преследовал цель зафиксировать свет от 34 миллионов галактик и квазаров. Однако исследователям удалось значительно превысить план: в результате в карту вошли 47 миллионов галактик и квазаров, а также около 20 миллионов звезд.

Профессор астрономии Университета Сент-Эндрюса Рита Тожейро отметила: «Нет никаких сомнений в том, что проект DESI оказывает огромное влияние на космологию. Кроме того, что DESI является революционным космологическим проектом, его еще одна замечательная особенность состоит в том, что эта новая трехмерная карта открывает возможности для научных исследований мирового уровня. Каждая из 47 миллионов галактик и квазаров, наблюдавших DESI, рассказывает свою уникальную историю».

Она добавила, что данные позволяют ученым исследовать закономерности формирования и эволюции галактик в масштабах космического времени.

Реклама

"Поскольку DESI с беспрецедентной детализацией раскрывает трехмерную космическую паутину, мы теперь можем изучать, как галактики взаимодействуют с окружающими структурами, чего раньше сделать было невозможно", - отметила она.

Ученые продолжают работу над углублением понимания темной энергии и темной материи — компонентов, которые, по оценкам экспертов, составляют большинство Вселенной, но до сих пор не были непосредственно обнаружены.

Профессор Тожейро подытожила: «Я ждала эту космическую карту более 10 лет. Теперь она у нас есть, и у нас есть возможность расширять и совершенствовать ее. Уровень детализации просто невероятный, и мы будем изучать эти данные еще много лет».

