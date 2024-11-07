Созданы зомби-дроны из тел мертвых птиц – фото

Исследователи разработали дроны-утки-зомби из тел мертвых птиц.

Об этом пишет New York Post.

Команда из Нью-Мексико нашла способ использовать части тела для создания реалистичных птиц-дронов.

Они считают, что дроны помогут в мониторинге дикой природы, поскольку смешаются с природной средой.

После демонстрации идеи в прошлом году механику уже воплотили в утках, которые могут плавать по воде, и голубях с камерами на шее.

Зомби-дроны из тел мертвых птиц / Фото: New Mexico Tech

Доцент кафедры машиностроения доктор Мостафа Хассаналиан говорит, что команда не убивает птиц ради устройств, и они не были разработаны для шпионажа.

Зомби-дроны из тел мертвых птиц / Фото: New Mexico Tech

Команда объясняет: "Последние разработки в рамках проекта сосредоточены на двух сохраненных таксидермических утках кряквы, разработанных как махающие и плавающие дроны. Плавательная версия воспроизводит движения ног утки, обеспечивая реалистичные, естественные движения в воде. Этот инновационный проект объединяет физиологию птиц с передовой механикой дронов для создания дронов, точно имитирующих природные схемы полета и поведение настоящих птиц".

Зомби-дроны из тел мертвых птиц / Фото: New Mexico Tech

Кроме дронов для уток, команда продвигает проект, интегрируя сплавы с памятью формы в когти таксидермического голубя, чтобы он мог садиться на насест и наблюдать за сценой.

Зомби-дроны из тел мертвых птиц / Фото: New Mexico Tech

Доктор Мостафа Хассаналиан объясняет: "Я должен отметить, что основной и единственной целью этого проекта является мониторинг дикой природы, а не шпионаж. Дроны используются для мониторинга дикой природы, но они создают много шума, который может напугать животных. Ни одна настоящая птица не испытала физический ущерб при изготовлении дронов, и мы не намерены делать это вообще. Мы использовали только перья и чучела птиц, доступных на рынке, и работали с местными художниками-таксидермистами".

Зомби-дроны из тел мертвых птиц / Фото: New Mexico Tech

Команда добавляет: "Основной целью этого проекта является разработка безопасных, экологически чистых платформ, которые могут поддерживать мониторинг дикой природы, смягчить последствия птичьих забастовок вблизи аэропортов и предложить новые подходы к наблюдению за окружающей средой и исследованиям. Сочетание таксидермии с технологом новую эру в биоинженерии, создавая основу для универсальных беспилотников с низким уровнем воздействия на окружающую среду, гармонично сочетающихся с природой".

Зомби-дроны из тел мертвых птиц / Фото: New Mexico Tech

Напомним, Япония запустила в космос первый в мире деревянный спутник LignoSat. Спутник, сделанный из хоноки, должен показать космический потенциал дерева.

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