Создатель генетически модифицированных детей заявил, что поторопился с этой процедурой.

Китайский ученый, оказавшийся в центре скандала из-за первых в мире генетически модифицированных детей, впервые пообщался с прессой после заключения.

Хэ Цзянькуй шокировал научный мир в 2018 году, когда объявил, что редактировал гены девочек-близнецов Лулу и Наны еще до рождения. Позже его уволили из Шэньчжэньского университета и приговорили к трем годам заключения из-за проведения рискованной, этически противоречивой и медицински неоправданной процедуры без согласия членов семьи.

По возвращении в публичную жизнь опальный ученый дал одно из первых интервью изданию The Guardian.

"Я долго думал о том, что делал в прошлом. Подводя итог одним предложением: я сделал это слишком быстро", — сказал он, не выразив ни жалости и не извинившись.

Ученый отказался уточнять, что должно состояться, прежде чем будут продолжены опыты редактирования человеческих генов, но сказал, что предоставит больше деталей на конференции, которую он проведет в Оксфордском университете в следующем месяце.

Что известно о китайском ученом

Хэ Цзянкуй изучал физику в Китае, прежде чем переехать в США, где получил степень доктора философии в Университете Райса и пост-докторскую степень по секвенированию генома в Стэнфордском университете.

Он вернулся в Китай в 2012 году, чтобы продолжить исследование редактирования генов Crispr-Cas9, запустив несколько биотехнологических бизнесов. Генетически модифицированные клетки уже стали использоваться для клинического лечения взрослых.

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Но генетическая модификация эмбрионов считается более нравственно противоречивой, поскольку изменения происходят в каждой клетке тела и передаются следующим поколениям. Некоторые сомневаются, мог ли бы такой шаг когда-то быть оправданным с медицинской точки зрения.

В чем суть проведенных модификаций

На этом фоне четыре года назад на международной конференции в Гонконге ученый заявил, что модифицировал два эмбриона перед тем, как их вставили в утробу матери. Позже стало известно, что родился и третий генетически модифицированный ребенок.

Редактирование гена под названием CCR5 направлено на путь проникновения вируса ВИЧ в клетки и, как утверждается, создает иммунитет к ВИЧ у детей. Многие ученые выразили шок по поводу использования рискованной, непроверенной процедуры при обстоятельствах, когда не было медицинской необходимости. Кроме того, у генетически модифицированных детей могут возникнуть побочные пороки сердца, рака и проблемы развития.

Ученого признали виновным в "незаконной медицинской практике" и приговорили к трем годам лишения свободы. Он отказался сообщить, где отбывал наказание, или предоставить подробности своего опыта.

Какова судьба "генетически модифицированных детей"

Хэ Цзянкуй говорит, что поддерживает связь с семьей близнецов, но не говорит, участвовал ли он в их клиническом обследовании и когда видел их в последний раз.

"Лулу и Нана живут нормальной, мирной жизнью без покоя, и мы должны это уважать. Мы уважаем приватность пациентов и ставим семейное счастье на первое место, а научные открытия — на второе", — сказал он, заметив, что третий ребенок тоже чувствует себя хорошо, но отказался уточнять подробности

Напомним, исследователи из Университета Карнеги-Меллона разработали метод трехмерного определения форм и движений человеческого тела в комнате, используя только сигналы, излучаемые маршрутизаторами Wi-Fi.

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