Создатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси подал в отставку: в чем причина

Его преемником станет Параг Агравала, ранее занимавший должность технического директора компании.

В понедельник, 29 ноября, стало известно, что соучредитель Twitter Джек Дорси покидает пост генерального директора компании.

Об этом сообщили на официальном сайте компании Twitter, Inc.

"Я решил оставить Twitter, потому что считаю, что компания готова уйти от своих учредителей", — цитируют заявление Дорси в компании.

Соучредитель Twitter подчеркнул, что глубоко доверяет Парагу Агравалу, который заменит его на этом посту.

"Его работа за последние 10 лет была трансформационной. Я глубоко благодарен за его умение, сердце и душу. Пришло его время управлять", — сказал Дорси.

Агентство Reuters напоминает, что Дорси стал соучредителем Twitter в 2006 году, а в следующем году был назначен генеральным директором компании. В 2008 году другой соучредитель Эв Уильямс и член совета директоров Фред Уилсон уволили Дорси, поскольку сайт микроблогов не набрал необходимую популярность среди пользователей, и они решили, что он не способен возглавлять компанию.

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В 2015 году Дорси вернулся на должность генерального директора Twitter, продолжая одновременно возглавлять компанию Square Inc, занимающуюся цифровыми платежами.

В 2020 году миллиардер, инвестор и основатель компании Elliott Management Пол Сингер заявил, что Дорси не должен управлять двумя компаниями и ему следует отойти от руководства одной из них. Джек Дорси также подвергался критике со стороны совета директоров за то, что Twitter отстал от таких крупных конкурентов, как Facebook, и новых социальных сетей – в частности, TikTok.

Перед его преемником Агравалом, занимающим должность технического директора с 2017 года и работающим в Twitter более десяти лет, стоит задача до конца 2023 года увеличить количество ежедневных активных пользователей до 315 миллионов и по меньшей мере удвоить годовой доход компании в этом году.

Напомним, ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сменил имя и локацию в Twitter. Изобретателя и бизнесмена теперь зовут в соцсети Lorde Edge.

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