Сознание не исчезает при остановке сердца: ученые сделали сенсационное открытие

Клиническая смерть / © Freepik

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Тайна того, что происходит с человеком после смерти, стала ещё более загадочной после того, как учёные обнаружили признаки сознания у пациентов, чьё сердце останавливалось на несколько минут. Участники исследования, пережившие остановку сердца, смогли распознать звуки, воспроизводившиеся во время реанимации, хотя в это время их состояние считалось критическим.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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В исследовании приняли участие более 140 пациентов с риском остановки сердца в 13 больницах Великобритании и Испании. Ученые организовали эксперимент, в ходе которого в течение первых двух минут реанимационных мероприятий через динамики воспроизводились различные звуки.

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Исследование проводилось при участии команд Папского университета Комильяс в Испании, Манчестерского университета Метрополитен и Университета имени Джона Мура в Ливерпуле.

Участников разделили на три группы. Первой включали природные звуки — пение птиц, дождь и шум прибоя. Вторая группа слушала специально созданные мелодии, которые должны были снизить вероятность того, что пациенты спутают их со знакомыми композициями. Третья группа также слушала новые мелодии, но в других экспериментальных условиях.

Для управления воспроизведением звуков в первых двух группах использовалась система с квантовым компьютером. С помощью квантовой запутанности он определял, какие звуки включать, а какие приглушать. Третья группа слушала мелодии через систему, в которой этот механизм не использовался.

Что слышали пациенты во время реанимации

После выздоровления пациентам предложили пройти тест из десяти вопросов. Им нужно было распознать пять звуков, которые воспроизводились во время реанимации, и отличить их от пяти других, которых они не слышали.

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Участники первых двух групп в среднем правильно отвечали на шесть-семь вопросов из десяти. В то же время результат третьей группы составил около пяти правильных ответов — ровно столько, сколько можно было бы ожидать при случайном угадывании.

По заключению исследователей, эти результаты свидетельствуют о том, что «сознание может сохраняться даже во время состояний обратимой клинической смерти».

Еще одним неожиданным результатом стало то, что более низкие показатели содержания кислорода в мозге ассоциировались с лучшим распознаванием звуков, которые раздавались во время реанимации. Кроме того, такие показатели были связаны с более интенсивными околосмертными переживаниями.

Это ставит перед учёными вопрос о том, как мозг способен воспринимать и сохранять информацию в условиях критического нарушения кровообращения и сильного физического стресса.

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Что происходит с мозгом во время клинической смерти

Исследователи подчеркивают, что клиническая смерть не равнозначна необратимой смерти. В данном случае речь идет об остановке сердца, после которой человека ещё можно вернуть к жизни. Во время сердечно-легочной реанимации определённое количество крови продолжает поступать в мозг, поэтому остановка сердца не обязательно означает мгновенное прекращение всей мозговой деятельности.

Полученные результаты согласуются с предыдущими исследованиями, в которых ученые фиксировали вспышки организованной электрической активности в умирающем мозге. Некоторые из таких паттернов связывают с процессами сознательной обработки информации.

Это может помочь объяснить рассказы людей, переживших остановку сердца, о необычных ощущениях и воспоминаниях: видениях света, сценах из собственной жизни или ощущении необычайной ясности мысли. Авторы предполагают, что даже в состоянии сильного стресса мозг может в течение некоторого времени сохранять активность, достаточную для возникновения переживаний и формирования воспоминаний.

В то же время это исследование не доказывает существование жизни после смерти. Оно указывает на возможность сохранения определенных проявлений сознания во время обратимой остановки сердца, но не дает окончательного ответа на вопрос, что именно происходит с человеческим сознанием после необратимой смерти.

Почему важно общаться с пациентами во время реанимации

Авторы работы обращают внимание на важный практический вывод: отсутствие внешней реакции у пациента не обязательно означает, что он ничего не воспринимает.

Поэтому медицинским работникам рекомендуется сохранять уважительное отношение к человеку и продолжать устное общение даже во время реанимационных мероприятий.

«Вежливое вербальное общение также оправдано во время реанимации, поскольку пациенты впоследствии могут вспомнить события или диалоги», — отметили исследователи.

Кроме того, они рекомендуют после выздоровления расспрашивать пациентов о необычных воспоминаниях, связанных с периодом пребывания в реанимации, и при необходимости предлагать психологическую поддержку. Такие переживания могут быть для людей чрезвычайно значимыми, но в то же время сложными для осмысления и объяснения.

Напомним, что случайная медицинская запись активности мозга в момент клинической смерти позволила учёным раскрыть главную тайну последних секунд жизни ивыяснить, действительно ли мы видим свои самые яркие воспоминания перед тем, как навсегда закрыть глаза.

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