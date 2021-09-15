SpaceX ночью впервые отправит туристов в космос: онлайн-трансляция миссии Inspiration4

Планируется, что полет продлится три дня — от старта на мысе Канаверал до приводнения в Атлантическом океане.

В ночь на 16 сентября в 3:02 по киевскому времени (15 сентября в 20:02 по североамериканскому восточному времени) состоится запуск в космос первого гражданского экипажа, осуществляющийся компанией Илона Маска SpaceX. Для компании это первая миссия на орбиту Земли, экипаж которой состоит исключительно из гражданских пассажиров, а не профессиональных астронавтов.

Прямую трансляцию запуска миссии Inspiration4 будут проводить на YouTube-канале SpaceX. Также запуск миссии будет транслировать Netflix. Корабль Crew Dragon будет выведен на орбиту с помощью многократной ракеты Falcon 9.

Среди членов экипажа:

Джаред Айзекмана — основатель и руководитель компании Shift4 Payments, работающей в сфере электронной торговли. Именно он возглавит экипаж из новичков в полете. К тому же, миллиардер полностью оплатил полет.

— основатель и руководитель компании Shift4 Payments, работающей в сфере электронной торговли. Именно он возглавит экипаж из новичков в полете. К тому же, миллиардер полностью оплатил полет. Сиан Проктор — педагог, которая будет пилотом миссии;

— педагог, которая будет пилотом миссии; Хейли Арсено — помощница врача из детского исследовательского госпиталя, которая будет бортовым врачом;

— помощница врача из детского исследовательского госпиталя, которая будет бортовым врачом; Кристофер Семброски — сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран Военно-воздушных сил США, который будет бортовым инженером.

SpaceX completed a full rehearsal of launch day activities with the @ Inspiration4x crew pic.twitter.com/ZxvKCNbMA0 — SpaceX (@SpaceX) September 13, 2021

Полет на орбиту был задуман Айзекманом ради благотворительной акции. Миллиардер хотел привлечь внимание к одному из направлений благотворительной деятельности — Исследовательской детской больницы имени Святого Иуды, которая является ведущим детским онкологическим центром в стране. Он лично пообещал передать института 100 миллионов долларов.

Отметим, полет SpaceX станет историческим, ведь еще ни один гражданский экипаж не отправляли на околоземную орбиту. Члены экипажа будут осуществлять полет вокруг Земли каждые 90 минут.

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