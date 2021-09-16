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SpaceX впервые запустила гражданских на орбиту Земли: историческая миссия Inspiration4 успешно стартовала

SpaceX впервые запустила гражданских на орбиту Земли: историческая миссия Inspiration4 успешно стартовала

Associated Press

Полет продлится три дня.

В ночь на 16 сентября в 3:02 по киевскому времени состоялся запуск на околоземную орбиту первого гражданского экипажа, осуществила компания Илона Маска SpaceX. Для компании это первая миссия на орбиту Земли, экипаж которого состоит исключительно из гражданских пассажиров, а не профессиональных астронавтов.

Корабль Crew Dragon вывели на орбиту с помощью многократной ракеты Falcon 9.

Среди членов экипажа:

  1. Джаред Айзекмана — основатель и руководитель компании Shift4 Payments, работающая в сфере электронной торговли. Именно он возглавил экипаж из новичков в полете. К тому же миллиардер полностью оплатил полет.
  2. Сиан Проктор — педагог, которая будет пилотом миссии;
  3. Хейли Арсено — помощница врача из детского исследовательского госпиталя, которая будет бортовым врачом;
  4. Кристофер Семброски — сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран Военно-воздушных сил США, который будет бортовым инженером.

Полет на орбиту был задуман Айзекмана ради благотворительной акции. Миллиардер хотел привлечь внимание к одному из направлений благотворительной деятельности — исследовательской детской больницы имени Святого Иуды, которая является ведущим детским онкологическим центром в стране. Он лично пообещал передать института 100 млн долларов.

Полет SpaceX стал историческим, ведь еще ни один гражданский экипаж не отправляли на околоземную орбиту. Члены экипажа будут осуществлять полет вокруг Земли каждые 90 минут.

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