SpaceX впервые запустила гражданских на орбиту Земли: историческая миссия Inspiration4 успешно стартовала

Полет продлится три дня.

В ночь на 16 сентября в 3:02 по киевскому времени состоялся запуск на околоземную орбиту первого гражданского экипажа, осуществила компания Илона Маска SpaceX. Для компании это первая миссия на орбиту Земли, экипаж которого состоит исключительно из гражданских пассажиров, а не профессиональных астронавтов.

Watch Falcon 9 launch Dragon and the @ Inspiration4x crew on a multi-day journey orbiting Earth → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/enQUP9pBUI — SpaceX (@SpaceX) September 15, 2021

Корабль Crew Dragon вывели на орбиту с помощью многократной ракеты Falcon 9.

Dragon and the @ inspiration4x crew will orbit Earth for three days at an altitude of ~ 575 km, flying farther than any other human spaceflight since the Hubble missions pic.twitter.com/NZu2OM09zZ — SpaceX (@SpaceX) September 15, 2021

Среди членов экипажа:

Джаред Айзекмана — основатель и руководитель компании Shift4 Payments, работающая в сфере электронной торговли. Именно он возглавил экипаж из новичков в полете. К тому же миллиардер полностью оплатил полет. Сиан Проктор — педагог, которая будет пилотом миссии; Хейли Арсено — помощница врача из детского исследовательского госпиталя, которая будет бортовым врачом; Кристофер Семброски — сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран Военно-воздушных сил США, который будет бортовым инженером.

Полет на орбиту был задуман Айзекмана ради благотворительной акции. Миллиардер хотел привлечь внимание к одному из направлений благотворительной деятельности — исследовательской детской больницы имени Святого Иуды, которая является ведущим детским онкологическим центром в стране. Он лично пообещал передать института 100 млн долларов.

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Полет SpaceX стал историческим, ведь еще ни один гражданский экипаж не отправляли на околоземную орбиту. Члены экипажа будут осуществлять полет вокруг Земли каждые 90 минут.

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