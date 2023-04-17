SpaceX запустит в космос космический корабль, предназначенный для полетов на Луну и Марс

Сверхтяжелый космический корабль Starship никогда раньше не летал в полной комплектации.

В понедельник, 17 апреля, компания Илона Маска SpaceX попытается осуществить первый запуск космического корабля Starship – крупнейшей ракеты из когда-либо построенных.

Об этом идет речь на сайте компании.

Тестовый запуск должен пройти с космической базы Starbase, расположенной в южной части американского штата Техас. 150-минутное окно запуска открывается в понедельник в 07:00 по местному времени.

"Попытка запуска завтра" — написал Илон Маск в Twitter в воскресенье, 16 апреля.

Launch attempt tomorrow pic.twitter.com/czFsQ53Xsa — Elon Musk (@elonmusk) 16 апреля 2023

Starship имеет вес 5000 тонн с топливом и грузоподъемность 150 тонн. Аппарат состоит из двух компонентов: космического транспортного средства – верхней ступени, и гигантской ракеты Super Heavy – нижней ступени, который отправит аппарат в космос.

Этот космический корабль никогда не летал в полной комплектации. Верхняя часть узла, капсула Starship, давшая название всему аппарату, была опробована в серии суборбитальных полетов.

Космический аппарат высотой 119 метров разрабатывался компанией Илона Маска в течение нескольких лет для космических миссий за пределы орбиты Земли – до Луны и Марса. Этот корабль, в частности, был выбран NASA для высадки на Луну в рамках космической программы Artemis.

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Сверхтяжелый космический корабль Starship был разработан для многократного использования. Но во время первого тестового полета и капсула Starship и супертяжелая ракета упадут в океан.

Использование многоразового космического корабля, по замыслу Илона Маска, должно снизить стоимость полетов в космос. По его словам, каждый запуск Starship может обойтись менее чем в 10 миллионов долларов.

Напомним, Соединенные Штаты стремятся вернуть людей на Луну, создать там постоянную базу и использовать опыт планирования полета на Марс в 2030-х годах.

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