"Спасибо за терпение и мемы": Facebook и Instagram возобновили работу после нового сбоя

"Спасибо за терпение и мемы": Facebook и Instagram возобновили работу после нового сбоя

Соцсети поблагодарили пользователей за терпение, заверив, что устранили все проблемы в работе.

Социальные сети Facebook и Instagram в ночь на субботу, 9 октября, возобновили работу после по меньшей мере второго за неделю сбоя.

Соответствующие сообщения компании разместили в своих микроблогах в Twitter.

"Нам жаль, если вы не смогли получить доступ к нашим продуктам в течение последних нескольких часов. Мы знаем, насколько вы зависите от нас в общении друг с другом. Мы устранили проблему", — отметили в Facebook.

В корпорации поблагодарили пользователей за "терпение на этой неделе". С подобным обращения выступили в Instagram: "Все исправлено, теперь все должно быть в норме. Спасибо за терпение (и все мемы на этой неделе)".

Как сообщалось, 4 октября в мире произошел масштабный сбой в работе популярных интернет-ресурсов. Самые серьезные проблемы возникли на платформе Facebook. Также речь шла о сервисах WhatsApp, Messenger и Instagram.

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Сбой продолжался около семи часов. Это самый длительный период простоя для Facebook с 2008 года, когда из-за ошибки соцсеть отключили примерно на день, из-за чего пострадали около 80 миллионов пользователей. В Downdetector его назвали одним из самых масштабных по продолжительности и количеству жалоб.

Причиной сбоя в работе социальной сети Facebook стало неудачное внесении изменений в конфигурации.

6 октября пользователи снова начали жаловаться на перебои в работе Facebook и Instagram, а 8 октября в компании Цукерберга подтвердили очередной масштабный сбой "программ и продуктов".

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