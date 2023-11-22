Специалисты предупредили о мощных магнитных бурях из-за "архипелага пятен" на Солнце – подробности

Огромный "архипелаг солнечных пятен" в 15 раз шире Земли вскоре может "бомбардировать" нас солнечными вспышками – магнитными бурями.

Вскоре Землю будут "атаковать" магнитные бури, которые влечет за собой "архипелаг пятен", возникший на Солнце. Он в 15 раз шире Земли и состоит по меньшей мере из шести различных групп солнечных пятен.

Об этом идет речь в материале Live Science.

"Массивная область солнечных пятен, состоящая, по меньшей мере, из шести различных групп солнечных пятен, возникла на ближней стороне Солнца. "Архипелаг" темных пятен выбрасывает солнечные бури с угрожающей скоростью, и Земля вскоре окажется на линии огня", – говорится в сообщении.

Первая группа солнечных пятен, получившая название AR3490, вернулась на ближнюю сторону Солнца 18 ноября над северо-восточным "плечем" звезды. За темным пятном быстро последовала другая группа солнечных пятен, потянувшаяся за ней AR3491, сообщают специалисты.

Они также предупредили, что в ближайшие недели Земля окажется под "прицелом архипелага пятен", что может привести к магнитным бурям.

Исследователи говорят, что диаметр группы пятен составляет около 200 тысяч километров – это более 15 раз превышает ширину Земли.

По данным портала отслеживания космической погоды, за последние четыре дня пятна уже выпустили по меньшей мере 16 вспышек C-класса и три M-класса. Это вторые и третьи по мощности вспышки.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни их не только прибавится – они могут стать более мощными. Пятна имеют потенциал к вызову даже вспышек класса Х.

Мы уже сообщали, что магнитные бури на этой неделе, 20-26 ноября, пока не будут слишком ощутимы. Прогноз солнечной и геомагнитной активности свидетельствует, что солнечная активность будет низкой с вероятностью M-класса (R1 – незначительный).

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