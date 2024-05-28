Специалисты создали "вечные" солнечные батареи, которые изменят мир: как они работают

"Наши внуки будут смеяться, что у нас были кабели", – считает Энтони Катбертсон – один из пионеров отрасли.

Шведская компания Exeger разработала новое поколение сверхпрочных и гибких солнечных батарей, способных собирать энергию от любого источника света – даже от свечи. Это означает, что устройства с такими батареями никогда не будут требовать зарядки.

Об этом сообщает The Independent.

Каждые шесть секунд на фабрике на северной окраине Стокгольма сверхтайная типография изготавливает листы стоимостью тысячи евро за единицу. Каждый из них содержит 108 миниатюрных солнечных элементов, которые в скором времени найдут свой путь к обычным гаджетам – от клавиатур до наушников – что кардинально изменит наше отношение к технологиям.

Швеция может показаться маловероятным местом для солнечной революции, но нехватка света в зимние месяцы была одной из причин для соучредителя компании Exeger Джованни Фили смотреть на Солнце как на единственный источник энергии для фотоэлектрических элементов. Прорывная технология компании может собирать электроэнергию практически из любого источника света – от прямого солнечного света до свечей. Возможно даже генерировать заряд от лунного света, хотя потребуется определенное время, чтобы он принес большую пользу.

"Подобно водорослям на дне океана, где почти непроглядно, мы можем эффективно использовать очень мало фотонов", – рассказал Фили.

Футболка, которую он носит, описывает технологию компании как "изменяющую мир", и способную одновременно удовлетворить глобальную потребность в энергии и некоторые из крупнейших экологических проблем планеты.

Внутренние солнечные панели существуют десятилетиями. Но последняя инновация является результатом открытия, сделанного в 1988 году в отношении солнечных элементов, чувствительных к красителю (DSSC). Пара ученых из Калифорнийского университета в Беркли изобрели недорогой высокоэффективный элемент, являвшийся одновременно полугибким и полупрозрачным, что предложило путь для коммерческого развития технологии.

Чуть более 20 лет спустя Фили и соучредитель Exeger Хенрик Линдстрем разработали новый материал для электродов, который обеспечивал в 1000 раз лучшую проводимость. Этот прорыв лег в основу их элементов Powerfoyle, производимых сейчас в коммерческих масштабах.

Солнечная батарея Powerfoyle Exeger/Фото: Exeger

На что способны солнечные батареи Powerfoyle Exeger

Солнечные батареи Powerfoyle Exeger предлагают радикальный отход от традиционных стеклянных панелей, устраняя потребность в заметных для глаза серебристых линиях, служащих проводниками. Новые батареи также не чувствительны к частичному затенению, которое резко снижает эффективность фотоэлектрических панелей.

Запатентованный материал, похожий на кожу, даже может превратиться почти в любой материал, чтобы обеспечить безупречную интеграцию в огромный ассортимент продуктов. В то же время материал остается водо- и пыленепроницаемым, а также ударопрочным.

"Он работает при любых условиях освещения, он прочнее, чем любой другой солнечный элемент в мире, его легко изготовить, и он может имитировать любую поверхность – кожу, углеродное волокно, дерево, матовую сталь. Это также красиво. Итак, мы можем интегрировать продукты, которые уже продаются миллиардами единиц в год", – рассказал соучредитель Exeger.

Мощности завода Exeger в Стокгольме позволяют производить 2,5 млн. кв. м солнечных батарей каждый год. Это делает его самым крупным заводом такого типа в Европе.

Солнечные батареи Powerfoyle уже нашли свой путь к семи готовым продуктам, включая наушники, беспроводные динамики и велосипедный шлем, еще шесть были анонсированы. Клиентами являются Adidas, Phillips и 3M, хотя, по слухам, компания также ведет переговоры с LogiTech и Apple.

Прототипы продуктов со встроенными солнечными элементами Powerfoyle Exeger: планшет, сумка и даже шторы/Фото: Exeger

Будущее без аккумуляторов

Exeger является одним из нескольких стартапов, которые начали коммерциализировать внутренние солнечные панели, обещая чистую, бесконечную энергию, привлекающую как исследователей, так и предпринимателей.

Американскую компанию Ambient Photonics заинтересовал "магический" потенциал умного дома, а также надежда на то, что удастся избавиться от потребности в одноразовых батареях.

"Масштаб, в котором можно развернуть интеллектуальную электронику, был ограничен сроком службы батареи и использованием традиционных батарей, требующих непрерывной зарядки, стагнацией дизайна продукта и негативными последствиями для окружающей среды", — рассказал соучредитель и гендиректор компании Ambient Photonics Бейтс Маршалл.

"Каждое усовершенствование плотности мощности нашего продукта приближает нас к будущему, где потребность в одноразовых батареях будет значительно уменьшена, если не полностью преодолена", – прогнозирует Маршалл.

DSSC от Ambient Photonics интегрирована в пульты дистанционного управления, хотя ограничения по количеству тепла и света означают, что технология ограничена применением в помещениях.

Универсальность и долговечность Powerfoyle от Exerger означает, что единственным ограничением являются энергоемкие устройства, такие как ноутбуки и смартфоны. Однако эти батареи могут значительно увеличить время работы аккумулятора – на 50-100%.

Exeger также опробует чехол для планшета, работающего на солнечных батареях. Он мог бы обеспечить достаточно энергии для тех, кто пользуется планшетами редко, чтобы никогда не нуждаться в зарядке.

"Наши внуки будут смеяться, что у нас были кабели", – говорит Фили.

Технология солнечных батарей Exeger, как и производящие их принтеры, является строго охраняемой тайной. Даже цель тысяч Powerfoyles, которые сейчас печатаются ежеминутно на фабрике в Стокгольме, еще неизвестна общественности.

"Мы только что заключили контракт с крупнейшим в мире поставщиком клавиатур и мышек, и уже сотрудничаем с некоторыми из крупнейших компаний и брендов на планете. Эта технология захватит мир", – заверил соучредитель Exeger.

К слову, ранее ТСН.ua сообщал, какими альтернативными источниками света можно запастись: устройства, работающие без электричества.

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