ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
200
Время на прочтение
1 мин

Спокойствие закончилось: на Землю надвигается магнитная буря

Специалисты прогнозируют слабую магнитную бурю, которая не будет носить критический характер, однако может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Магнитные бури являются важным фактором космической погоды

Магнитные бури являются важным фактором космической погоды / © pixabay.com

Активность Солнца постепенно снижается, недавно на нем наблюдались первые дни без пятен за последние четыре года. На Солнце появляются пятна и дыры, извергающие потоки солнечного ветра.

Об этом сообщает сайт отслеживания космической погоды SpaceWeather.

Ученые отслеживают единственный корональный выброс массы, направленный в сторону Земли. Очередная магнитная буря ожидается на планете 14 марта, она будет слабой, категории G1.

Ученые также отмечают, что активная солнечная область продолжает производить несколько вспышек класса M, поддерживая высокий общий уровень солнечной активности. Само сочетание этих факторов может вызвать нестабильность геомагнитного поля Земли в ближайшие дни.

Для того чтобы уберечь себя от плохого самочувствия, рекомендуется:

  • измерять давление и не пропускать назначенное лекарство

  • пить больше воды, избегать «тяжелой» пищи, кофе и алкоголя

  • полноценно спать и отдыхать, не перегружать себя

Что такое магнитная буря

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце просто начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наши самочувствие и настроение.

Дата публикации
Количество просмотров
200
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie