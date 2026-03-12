Спокойствие закончилось: на Землю надвигается магнитная буря

Магнитные бури являются важным фактором космической погоды / © pixabay.com

Активность Солнца постепенно снижается, недавно на нем наблюдались первые дни без пятен за последние четыре года. На Солнце появляются пятна и дыры, извергающие потоки солнечного ветра.

Об этом сообщает сайт отслеживания космической погоды SpaceWeather.

Ученые отслеживают единственный корональный выброс массы, направленный в сторону Земли. Очередная магнитная буря ожидается на планете 14 марта, она будет слабой, категории G1.

Ученые также отмечают, что активная солнечная область продолжает производить несколько вспышек класса M, поддерживая высокий общий уровень солнечной активности. Само сочетание этих факторов может вызвать нестабильность геомагнитного поля Земли в ближайшие дни.

Для того чтобы уберечь себя от плохого самочувствия, рекомендуется:

измерять давление и не пропускать назначенное лекарство

пить больше воды, избегать «тяжелой» пищи, кофе и алкоголя

полноценно спать и отдыхать, не перегружать себя

Что такое магнитная буря

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце просто начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наши самочувствие и настроение.