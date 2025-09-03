Способен облететь Землю за 46 дней: что известно о самой большой летающей птице мира

Странствующий альбатрос. Фото: JJ Harrison/CC BY-SA 3.0

Среди океанских просторов живет уникальная птица — странствующий альбатрос (Diomedea exulans), который считается рекордсменом по размаху крыльев среди всех современных пернатых.

Об этом сообщило издание T4.

Крылья птицы могут достигать до 3,5 метра, что позволяет ей совершать чрезвычайно длительные перелеты без значительных усилий.

Благодаря особой технике, известной как динамическое парение, альбатрос использует градиенты скорости ветра над поверхностью океана. Птица летит низко над водой, набирает скорость, резко поднимается вверх, подхватывая потоки воздуха, и снова пикирует. Повторяя эти циклы, она может преодолевать тысячи километров, развивая скорость до 100 км/ч. Известно, что некоторые особи способны облететь всю Землю всего за 46 дней.

Большую часть жизни странствующий альбатрос проводит в воздухе над Южным океаном, паря вокруг Антарктиды. Он приземляется только для того, чтобы поймать добычу — рыбу или кальмаров — или для размножения. Интересно, что этот вид является моногамным: птицы формируют пары на всю жизнь. Однако из-за значительных энергетических затрат на выращивание птенцов они откладывают яйца только раз в два года.

Несмотря на удивительные способности, странствующий альбатрос остается уязвимым видом. Наибольшую угрозу для него представляет крючковый промысел, ведь птицы запутываются в рыболовных сетях и погибают.

