Способен уничтожить целый город: к Земле летит астероид больше чем статуя Свободы

Огромный космический объект может упасть на Землю со скоростью тысячи километров в час и уничтожить целые города. И это не сюжет нового голливудского фильма, а обнаруженный NASA в прошлом году астероид под названием "2024 YR4", который действительно приближается к нашей планете.

Об этом пишет Daily Mail.

Объект 2024 YR4 имеет диаметр от 40 до 90 метров, то есть его размеры больше статуи Свободы. На прошлой неделе ученые повысили риск его столкновения с Землей до 1 из 43, то есть до 2,3%. Ожидаемая дата столкновения с Землей – 22 декабря 2032 года.

"Мы, возможно, не сможем предотвратить столкновение 2024 YR4 с Землей, даже с помощью миссии по его отклонению. У нас осталось меньше восьми лет, чтобы потенциально справиться с этим. При этом нужно 10 лет или даже больше, чтобы разработать, спланировать и осуществить миссию по отклонению астероида. У нас слишком мало времени", – заявил британский вулканолог и научный писатель доктор Робин Джордж Эндрюс.

Издание напомнило, что 2,5 года назад NASA осуществило миссию по изменению траектории двойного астероида (DART), что без сомнений стало одним из величайших достижений человечества за всю историю. Целью миссии было подтвердить, что люди потенциально могут защитить Землю от столкновения с астероидом, с помощью контролируемого столкновения с космическим кораблем.

"Космический аппарат DART стартовал из Калифорнии в ноябре 2021 года и завершил свое 10-месячное путешествие, столкнувшись с астероидом Диморфос 26 сентября 2022 года. Диморфос, диаметром более 170 метров, вращается вокруг более крупного астероида Дидим, оба они находятся на расстоянии почти 11 млн км от нашей планеты. Столкновение сократило орбиту Диморфоса более чем на полчаса, что сделало успех миссии даже больше, чем ожидали в NASA", – напомнили авторы статьи.

Однако ни Диморфос, ни его спутник Дидим не угрожали Земле столкновением. Проект DART был только репетицией возможного сценария, если какой-то космический объект когда-нибудь действительно будет представлять опасность для нашей планеты.

Но Эндрюс считает, что несмотря на "чудо", которое сотворил DART, сбить с орбиты астероид 2024 YR4 аналогичным образом не получится, потому что "многое может пойти не так". Например, пока ученые не знают ни точного размера 2024 YR4, ни его структуры и плотности.

Большинство астероидов представляют собой не сплошные скальные образования, а "кучи обломков" — скопления валунов, камней и песка, удерживаемых вместе слабой взаимной гравитацией пространства. Если выяснится, что 2024 YR4 относится именно к таким астероидам, то столкновение с космическим аппаратом вроде DART может потенциально привести к образованию облака более мелких обломков, которое в любом случае может направиться к Земле.

Также существует вероятность, что несмотря на колоссальные усилия новая космическая миссия по изменению траектории астероида не будет такой же успешной, как проект DART.

"Всего через несколько лет мы могли бы случайно отклонить его, но этого было бы недостаточно, чтобы он избежал столкновения с планетой. Затем он все равно упадет на Землю, просто в другое место, куда удар не должен был попасть. Я не говорю, что это не сработает, но у нас мало времени. И у нас пока недостаточно информации об этом быстро приближающемся астероиде, чтобы принять взвешенное решение по защите планеты", — добавил эксперт.

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Эндрюс подчеркнул, что "вероятность столкновения остается низкой".

"Я не думаю, что стоит беспокоиться. Когда появятся новые данные наблюдений, вероятность столкновения, вероятно, упадет до нуля, поскольку орбита астероида будет определена более точно", – добавил он.

Ученый объяснил, что если точка падения астероида окажется посреди пустыни или в океане, он "никому не причинит вреда", но если камень размером со статую Свободы упадет на город, он его уничтожит.

По данным Программы NASA по изучению околоземных объектов, в среднем каждые 5000 лет на Землю падает камень размером с футбольное поле, а каждый миллион лет — астероид, способный положить конец цивилизации. В прошлом году в отчете Космического агентства говорилось, что Земля не сможет хорошо подготовиться к столкновению с астероидом, даже если бы угрожающий объект удалось обнаружить за 14 лет до опасного события.

По предварительной информации, астероид 2024 YR4, как минимум, такого же размера, как и Тунгусский метеорит, который упал на Землю в 1908 году, уничтожив 2150 квадратных километров леса.

Напомним, Китай и США усиливают наблюдение за астероидом 2024 YR4. Несмотря на низкую вероятность столкновения, масштаб потенциальных последствий вынуждает мировые космические агентства серьезно готовиться к возможной угрозе.

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