Спутник NASA зафиксировал на Марсе удивительную квадратную конструкцию (фото)

Спутник NASA Mars Reconnaissance Orbiter зафиксировал на Марсе загадочную квадратную структуру, напоминающую развалины.

Об этом пишет Daily Mail.

Снимок стал вирусным после публикации в Reddit, где пользователи предположили, что это первый археологический объект на Красной планете. Подкастер Джо Роган поделился им, назвав "дьявол диким", а Илон Маск заявил, что на Марс нужно отправить астрономов для исследования.

Пока ученые не дали объяснений по поводу природы этого объекта, но конспирологи считают, что это свидетельство существования инопланетной цивилизации. По оценкам квадратная структура имеет 235 метров с каждой стороны, что почти совпадает с размерами Большой пирамиды Гизы. Расчеты ИИ показывают, что ее наклон составляет 51,5 градуса, как у пирамиды Хеопса.

Марс / Фото: NASA

В сети улучшили качество спутникового снимка, сделанного NASA, что позволило лучше рассмотреть линии структуры. В то же время наука знает много естественных квадратных образований, таких как мозаичная брусчатка в Тасмании. Подобные открытия на Марсе часто оказываются игрой света и тени, как это было с известным "Лицом на Марсе" 1976 года.

Напомним, ранее марсоход Curiosity на Марсе зафиксировал струящиеся образования в регионе кратера Гейл , напоминающие земные озера с песчаным дном.

Читайте также: