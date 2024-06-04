Спутник-шпион России проводит подозрительные маневры на орбите Земли (фото)

Российский спутник имеет историю необычного маневрирования вблизи других спутников на геостационарной орбите, что вызывает подозрения по поводу его миссии.

Французская компания Aldoria зафиксировала, что российский военный спутник "Луч-2" приближался к другому спутнику на геостационарной орбите. Этот маневр повторяет путь предшественника, который с 2014 года не раз шпионил за спутниками других стран.

Об этом сообщает Space.

Французская компания Aldoria, отслеживающая движения спутников на орбите с помощью сети наземных телескопов, недавно предупредила спутниковых операторов об обнаружении "внезапного сближения" российского "Луч-2" с другим спутником на геостационарной орбите. Этот маневр был зафиксирован еще в апреле 2024 года на высоте 35 780 км от поверхности Земли.

В Aldoria не указали, за каким спутником мог шпионить "Луч-2". Известно лишь, что минимальное расстояние между объектами составило 10 км. На 3 июня спутники находятся на расстоянии от 20 до 50 км.

Россияне тайно запустили спутник "Луч-2", также известный как "Олимп-2", в марте 2023 года. В октябре он пролетел в 60 км от другого спутника на орбите. По данным компании Slingshot Aerospace, специализирующейся на безопасности космических полетов, в начале декабря российский спутник покинул эту позицию и переместился к другому спутнику. В обоих случаях компания не установила, к каким спутникам приближался российский аппарат.

Сближение российского "Луча-2" с другим спутником на геостационарной орбите/Фото: space.com

Отмечается, что недавние маневры российского спутника – не беспрецедентное событие, ведь его предшественника "Луч-1" с 2014 года не раз обнаруживали рядом с аппаратами других стран. В частности, "Луч-1" маневрировал рядом с американскими спутниками на расстоянии 10 км.

Отметим, что в 2018 году Франция обвинила Россию в использовании спутника "Луч-1" для перехвата сообщений одного из французских аппаратов, используемого в военных целях.

Как заявили в компании Aldoria, спутник "Луч-2", как и его предшественник, имеет историю необычного маневрирования вблизи других спутников на геостационарной орбите, что вызывает подозрения по поводу его миссии.

Напомним, что в мае в разведке США и Пентагоне обвинили Россию в попытке милитаризации космоса путем размещения другого военного спутника на той же орбите, что и американский американский спутник. По заявлению представителей США, российский спутник "Космос 2576", "вероятно, является противокосмическим оружием, вероятно, способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите". РФ все опровергала.

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