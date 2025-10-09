Спутники Starlink могут вредить атмосфере Земли: что известно

Starlink / © depositphotos.com

Каждый день в атмосфере Земли сгорает один-два спутника Starlink. И эта цифра будет постоянно расти. Согласно прогнозам астрофизика Гарварда Джонатана Макдауэлла, когда на низкой околоземной орбите (ННО) будет работать около 30 000 спутников (Starlink и другие), количество возвращающихся и сгорающих ежедневно аппаратов может достигнуть пяти.

Об этом пишет The Register.

Эта ситуация вызывает двойную обеспокоенность: с одной стороны — угроза космического мусора и синдром Кесслера. А с другой — потенциальный вред атмосфере Земли из-за сгорания металлов.

Риск синдрома Кесслера: Starlink или Китай?

Синдром Кесслера — это гипотетический сценарий, когда критическая масса космического мусора на орбите запускает цепную реакцию. Одно столкновение создает тысячи новых обломков, которые, в свою очередь, наносят новые удары. В конце концов это делает определенные части околоземного пространства непригодными для использования спутниками.

Астрофизик Джонатан Макдауэлл считает, что спутники Starlink (SpaceX) пока не представляют наибольшей прямой угрозы для наступления этого синдрома, поскольку:

Они летают на низкой орбите (до 600 км), где атмосферное сопротивление помогает выводить их из строя. Starlink активно маневрируют, чтобы избежать столкновений. Компания использует двигатели для целенаправленного сжигания неисправных спутников в атмосфере.

Несмотря на это, МакДауэлл указывает на большой риск, связанный с масштабом группировки Starlink:

«Если только один процент спутников Starlink [из запланированных 30 тысяч] выйдет из строя… это все равно 300 крупных спутников. Это количество мусора может склонить низкую околоземную орбиту к [сценарию] Кесслера».

Наибольшую тревогу ученый высказывает по поводу планов Китая относительно своих спутниковых созвездий. Главная опасность состоит в высоте. Часть китайских аппаратов может быть размещена на критически опасной высоте более 1000 км.

Эта большая высота означает, что атмосфера не тянет их вниз на протяжении веков. И я не видел, чтобы [Китай] демонстрировал какие-либо планы вывода этих спутников из эксплуатации», — объясняет Макдауэлл.

Если на этой высоте (от 600 до 1000 км, где уже много старого мусора) произойдет большое столкновение, последствия будут значительно хуже. Поскольку мусор останется на орбите гораздо длиннее.

Атмосфера как «мусоросжигатель»: неизвестная опасность

Макдауэлл считает, что еще большей трагедией может стать загрязнение атмосферы продуктами сгорания спутников. Последствия того, что человечество «использует верхние слои атмосферы как мусоросжигатель», в значительной степени неизвестны и являются «огромным, опасным слепым пятном».

Ученые уже бьют тревогу. По данным NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США), около 10% аэрозольных частиц в стратосфере (где расположен озоновый слой) уже содержат алюминий и другие экзотические металлы от сгоревших ракет и спутников.

NOAA прогнозирует, что по мере роста числа запусков это число может возрасти до 50%. Исследования по поводу сжигания такого количества посторонних материалов остаются неубедительными.

«Пока ответы варьировались от „это слишком мало, чтобы быть проблемой“ до „мы уже в пропаже“», — сказал Макдауэлл.

Астрофизик подытожил, что неопределенность последствий влияния сгорания спутников на верхние слои атмосферы и климат является наибольшим источником беспокойства: «Ситуация непонятна, и это меня пугает».

